Почти 500 евро в месяц только на еду: такой дорогой продовольственной корзины в Эстонии еще не было

Продолжающая дорожать продовольственная корзина все сильнее бьет по уровню благосостояния эстонских семей.
Стоимость потребительской корзины, рассчитываемая Эстонским институтом конъюнктуры (EKI), увеличилась в июне нынешнего года по сравнению с показателем за тот же период прошлого года на 22,3%. Речь идет о самой дорогой июньской продовольственной корзине с 1992 года.
По данным EKI, стоимость продовольственной корзины в июне составила 117,28 евро, что превышает показатель за июнь 2022 года на 21,35 евро. Подорожали почти все товары потребительской корзины, только цена картофеля немного снизилась. Особенно значительно подорожали сахар, рыба, мучные товары, овощи и яблоки. Самый незначительный рост цены - на куриные яйца, о чем сообщает EKI со ссылкой на свое новое исследование. Стоимость потребительской корзины рассчитывается из недельной потребности в еде семьи из четырех человек, живущей в Таллинне. Если в неделю на еду уходит 117,28 евро, это значит, что в месяц расходы семьи на продукты достигают почти 500 евро.
Если взять за основу среднюю по Эстонии зарплату, которая, по данным Департамента статистики, составляет 1810 евро брутто или почти 1400 евро нетто, это означает, что на еду у одной семьи уходит как минимум треть среднего заработка человека. Если же взять за основу минимальную зарплату, которая составляет 725 евро брутто или примерно 670 евро нетто, это означает, что месячные расходы на продукты семьи превышают минимальный месячный доход работающего человека.
По данным EKI, за год мучные изделия подорожали на 34%, молочные товары - на 25%, а сахар подорожал почти вдвое. Если сравнивать с цифрами на начало этого года, то можно зафиксировать снижение цены на куриные яйца и рыбу.
Благосостояние под ударом
И другие данные, собранные EKI, свидетельствуют о том, что такое положение оказывает негативное влияние на благосостояние жителей Эстонии. Чувство уверенности у жителей Эстонии сейчас находится на низком уровне, прогноз семей на экономическое положение на ближайшие 12 месяцев является пессимистичным.
На чувство уверенности по-прежнему влияют высокая инфляция, выросшие интрессы по кредитам, предстоящее повышение налогов, а также продолжение Россией агрессии против Украины и ее воздействие.
54% процентов эстонских семей в июне сочли, что их экономическое положение за последний год изменилось в худшую сторону. 31% указал, что положение семьи осталось на том же уровне, что было и 12 месяцев назад. 14% семей назвали свое экономическое положение в годовом измерении улучшившимся.
Прогнозы на будущее преимущественно пессимистичны: 44% семей считают, что в ближайшие 12 месяцев их экономическое положение ухудшится. 31% рассчитывает, что экономическое положение семьи через год сохранится на нынешнем уровне. 12% семей полагают, что через 12 месяцев их экономическое положение улучшится.
Ожидания жителей относительно экономического развития страны стали менее пессимистичными по сравнению с прошлым годом, но всплеск оптимизма, проявлявшийся с февраля по март, с апреля снова поутих. В июне 70% респондентов прогнозировали ухудшение экономической ситуации в стране в следующем году, 13% процентов ожидали, что ситуация останется прежней, а 8% ожидали улучшения ситуации.
Текущее финансовое положение семей не улучшилось по сравнению с прошлым годом, а доля семей, способных делать сбережения, несколько уменьшилась. В июне 45% семей откладывали деньги, 33% сводили концы с концами, 15% тратили ранее накопленные сбережения и 4% жили в долг.