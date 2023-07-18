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Видео ⟩ «По-русски скажи!»: грубое поведение отдыхающих на пляже в Юрмале привлекло внимание полиции

rus.tvnet.lv/LETA
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Возбуждены два административных дела о грубом поведении отдыхающих по отношению к сотрудникам полиции Юрмальского самоуправления
Возбуждены два административных дела о грубом поведении отдыхающих по отношению к сотрудникам полиции Юрмальского самоуправления Фото: Ekrānšāviņš no "Twitter" video

В Государственной полиции Латвии возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел страны Марис Кучинскис в Twitter, пишет Rus.TVNET.

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой заснято, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения в адрес муниципального полицейского, а также спасателей Юрмальской спасательной службы.

Министр внутренних дел Латвии подчеркивает, что этому случаю уделено внимание. Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.

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