В Государственной полиции Латвии возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел страны Марис Кучинскис в Twitter, пишет Rus.TVNET.
Видео ⟩ «По-русски скажи!»: грубое поведение отдыхающих на пляже в Юрмале привлекло внимание полиции
В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой заснято, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения в адрес муниципального полицейского, а также спасателей Юрмальской спасательной службы.
Krievi Latvijā jūtas kā saimnieki. Policija atkal parāda, ka ir absolūti bezspēcīga un bezjēdzīga pic.twitter.com/WUO2PHr5ZO— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) July 18, 2023
Министр внутренних дел Латвии подчеркивает, что этому случаю уделено внимание. Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.