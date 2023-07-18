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Интересы банков можно на время обратить в свою пользу

Ромет Креэк
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Недавно Äripank привлек внимание повышением процентной ставки по вкладам.
Недавно Äripank привлек внимание повышением процентной ставки по вкладам. Фото: Kermo Benrot

Тогда как у людей бывают приступы лихорадки, то у банков случаются депозитные приступы. Это означает, что делаются «хорошие предложения» по процентам на вклады – банкиры либо нуждаются в большем количестве свежих денег, либо хотят задержать суммы, хранящиеся на расчетных счетах.

Хотя сейчас банки предлагают проценты по депозитам, о которых еще год назад можно было только мечтать, они все равно намного ниже инфляции. Тем не менее, кроме мелких, еще и некоторые крупные банки начали играть со ставками по депозитам. Но и крупные банки могут предлагать очень плохие условия депозита.

Банки сходятся в одном: если вы хотите сберегать годами, лучше сделать это сейчас, а не ждать лучших времен. Сообщение Европейского центрального банка заключается в том, что мы будем повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция (экономика) на четвереньках, но, похоже, процентные ставки банков по депозитам замедляются.

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