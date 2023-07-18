Интересы банков можно на время обратить в свою пользу

Хотя сейчас банки предлагают проценты по депозитам, о которых еще год назад можно было только мечтать, они все равно намного ниже инфляции. Тем не менее, кроме мелких, еще и некоторые крупные банки начали играть со ставками по депозитам. Но и крупные банки могут предлагать очень плохие условия депозита.