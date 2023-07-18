В понедельник, 17 июля, Центральный союз собственников Эстонии заявил, что, по мнению его членов, некоторые товарищества, участвовавшие в конкурсе KredEx на получение субсидии на реконструкцию многоквартирных домов в этом году, преднамеренно составили свои заявки хитрым образом, чтобы гарантировать себе место в списке получателей пособия.
Серьезное обвинение: получившие пособие на реконструкцию многоквартирных домов товарищества вели нечестную игру
В апреле этого года объединенное учреждение KredEx и Фонда Содействия Развитию Предпринимательства (EAS) распределило пособие на реконструкцию многоквартирных домов на 2023 год. Центральный союз собственников Эстонии увтерждает, что в итоге пособие получили те товарищества, которые в своих заявках намеренно подчеркнули имеющиеся в домах недостатки, тем самым обеспечив себе место в списке получателей субсидии.
«Ситуация, когда при получении субсидий на многоквартирные дома, распределяемые KredEx, приоритет отдается тем, кто хитроумно составил заявку, а не реально нуждающимся в реновации домам, показывает, что туры подачи заявок на получение субсидий на реконструкцию многоквартирных домов превратились в фарс. В условиях ограниченных ресурсов поддержки это приводит к дальнейшему ухудшению качества жизни малообеспеченных жителей и невозможности достижения поставленных целей по энергоэффективности жилых домов», - сказал председатель Центрального союза собственников Андри Красс.
По словам Пирет Мальв, специалиста по коммуникациям объединенного учреждения EAS и KredEx, разочарование всех желающих, которые еще не успели подать заявки в этом раунде, понятно. «Однако 80 миллионов евро - это бюджет лишь одного раунда. Общий бюджет пособия на реновацию многоквартирных домов на ближайшие годы составляет 330 миллионов евро, и для KredEx важно, чтобы все товарищества, планирующие реновацию, как можно скорее получили решение о субсидии на реновацию. Однако выделить все средства сразу не представляется возможным, поскольку это привело бы к буму реставрационных работ в сжатые сроки, что, в свою очередь, привело бы к быстрому росту цен на строительство и затруднило бы поиск компетентных строителей. Это не отвечает интересам ни одного товарищества и, кроме того, может поставить под угрозу завершенные проекты реновации», - заявила Мальв.
Она пояснила, что на этот раз заявки подавались в хронологическом порядке, чтобы дать равные возможности всем тем товариществам, которые приняли твердое решение о реконструкции своих домов в течение двух лет после проведения предыдущего тура. «Всего в прошлом туре было подано 212 заявок, и хотя большинство многоквартирных домов расположено в крупных городах, больше всего заявок на капитальный ремонт было подано товариществами многоквартирных домов, расположенных в сельской местности, причем наибольшее число заявок поступило из Южной Эстонии. Из крупных городов - Таллинна, Тарту и Пярну - было подано всего 29 заявок, что составляет чуть более десятой части от общего числа», - добавила Мальв.
Представитель объединенного учреждения подчеркнула, что при подаче заявок все товарищества находятся в равных условиях. «Положением о предоставлении субсидии на реконструкцию многоквартирных домов предусмотрено право заявителя устранить недостатки в течение 30 рабочих дней. Перед подачей заявки все заинтересованные лица могли в равной степени ознакомиться со всеми условиями, указанными в положении о субсидии, справочником по подаче заявок на пособия на сайте KredEx и электронной системой подачи заявок на пособия. Недостатки, указанные в заявках, были разными, поэтому нет оснований полагать, что заявки с приведенными недостатками домов были поданы преднамеренно. Проекты реконструкции сложные, и предоставление времени на устранение недостатков - это также текущая практика оказания поддержки», - подтвердила Мальв.