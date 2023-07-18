Серьезное обвинение: получившие пособие на реконструкцию многоквартирных домов товарищества вели нечестную игру

В апреле этого года объединенное учреждение KredEx и Фонда Содействия Развитию Предпринимательства (EAS) распределило пособие на реконструкцию многоквартирных домов на 2023 год. Центральный союз собственников Эстонии увтерждает, что в итоге пособие получили те товарищества, которые в своих заявках намеренно подчеркнули имеющиеся в домах недостатки, тем самым обеспечив себе место в списке получателей субсидии. «Ситуация, когда при получении субсидий на многоквартирные дома, распределяемые KredEx, приоритет отдается тем, кто хитроумно составил заявку, а не реально нуждающимся в реновации домам, показывает, что туры подачи заявок на получение субсидий на реконструкцию многоквартирных домов превратились в фарс. В условиях ограниченных ресурсов поддержки это приводит к дальнейшему ухудшению качества жизни малообеспеченных жителей и невозможности достижения поставленных целей по энергоэффективности жилых домов», - сказал председатель Центрального союза собственников Андри Красс.

По словам Пирет Мальв, специалиста по коммуникациям объединенного учреждения EAS и KredEx, разочарование всех желающих, которые еще не успели подать заявки в этом раунде, понятно. «Однако 80 миллионов евро - это бюджет лишь одного раунда. Общий бюджет пособия на реновацию многоквартирных домов на ближайшие годы составляет 330 миллионов евро, и для KredEx важно, чтобы все товарищества, планирующие реновацию, как можно скорее получили решение о субсидии на реновацию. Однако выделить все средства сразу не представляется возможным, поскольку это привело бы к буму реставрационных работ в сжатые сроки, что, в свою очередь, привело бы к быстрому росту цен на строительство и затруднило бы поиск компетентных строителей. Это не отвечает интересам ни одного товарищества и, кроме того, может поставить под угрозу завершенные проекты реновации», - заявила Мальв.