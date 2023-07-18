Таллиннский наркодилер отделался условным сроком

В апреле прошлого года в волости Раквере сотрудники полиции остановили машину в которой в качестве пассажира находился Александр Морозов. При виде полицейских он быстро вывернул карманы и попытался спрятать пакеты с амфетамином в машине. Бдительные сотрудники полиции решили обыскать машину, в результате чего были обнаружены пакетики с амфетамином. Два шприца с амфетамином были найдены под ковриком машины, а один был спрятан в нагрудном кармане Морозова.