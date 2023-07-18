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Таллиннский наркодилер отделался условным сроком

Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Ain Liiva

За торговлю наркотиками и кражу Вируский уездный суд назначил Алексндру Морозову тюремное заключение сроком почти на два с половиной года условно.

В апреле прошлого года в волости Раквере сотрудники полиции остановили машину в которой в качестве пассажира находился Александр Морозов. При виде полицейских он быстро вывернул карманы и попытался спрятать пакеты с амфетамином в машине. Бдительные сотрудники полиции решили обыскать машину, в результате чего были обнаружены пакетики с амфетамином. Два шприца с амфетамином были найдены под ковриком машины, а один был спрятан в нагрудном кармане Морозова.

В ходе обыска в доме Морозова и его сожительницы наркотических веществ обнаружено не было, но было обнаружено большое количество остатков амфетамина. Также было найдено сто использованных и почти столько же неиспользованных шприцев.

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