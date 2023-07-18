Жизнь в Эстонии снова подорожала: цены на одну группу товаров выросли почти на 20%

В июне потребительские цены в Эстонии были на 9% дороже, чем годом ранее. По сравнению с маем гармонизированный индекс потребительских цен (THHI) вырос на 0,8%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В годовом исчислении в прошлом месяце больше всего выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки - на 19,2%. Далее следуют цены, связанные с отдыхом, выросшие на 11,9%, здравоохранение, выросшее на 11,5%, и потребительские цены, связанные с домашним хозяйством, выросшие на 11,3%.

Цены на одежду и обувь выросли в июне на 10,8%, а цены на питание вне дома и проживание - на 9,4%.

При этом индекс цен на жилье вырос на 6,2%, цены на образование и уход за детьми - на 8,8%, а цены на алкоголь и табачные изделия - на 7,8%. Меньше всего в прошлом месяце выросли цены в сегменте связи - на 5,2%. Цены на транспорт, напротив, снизились на 6,7%.

Цены на целый ряд товаров и услуг, не относящихся к другим категориям, выросли на 15,3%.