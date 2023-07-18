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Представитель Tallinna Vesi: качество воды в кране обеспечивают постоянная работа и контроль

, руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi
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Tallinna Vesi.
Tallinna Vesi. Фото: Sander Ilvest
  • 90 процентов жителей Таллинна получают воду из поверхностных вод, которые труднее очищать
  • При более высоких температурах в качестве профилактики в питьевую воду можно добавлять хлор
  • Большинство жителей Таллинна доверяют водопроводной воде и пьют ее с удовольствием

К хорошему легко привыкнуть. Например, чистая питьевая вода кажется настолько естественным благом, что о нем даже не нужно думать. Однако чистота питьевой воды зависит от постоянной работы и контроля. События последних месяцев в Эстонии - загрязнение питьевой воды в результате аварии в Курессааре и вызванная засухой нехватка воды в Виймси - напомнили, что ситуация не везде и не в любой момент бывает радужной, пишет руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик.

За стабильным предложением услуги и образцовым качеством воды стоит много людей, стратегически ведущаяся работа и наука, ежедневный мониторинг и техническое обслуживание. 90 процентов жителей Таллинна получают воду из водоочистных сооружений на озере Юлемисте, где питьевую воду получают из поверхностных вод. Еще 10 процентов населения получает питьевую воду из подземных вод. Городской житель потребляет в среднем 95 литров воды в день.

Подземные воды берут свое начало глубоко под землей, в целом они чистые с микробиологической точки зрения, но богаты минералами (например, содержат железо и марганец) и, как правило, нуждаются в фильтрации. Очистка поверхностных вод является более сложной и трудоемкой. Вода сначала очищается механически, затем химически, а в конце процесса еще и дезинфицируется с целью уничтожения микроорганизмов и предотвращения их возможного образования и распространения в трубопроводе. Вне зависимости от источника воды, к водопроводной воде предъявляются в равной степени строгие требования.

В летний период, когда температура поверхностных вод выше 15 градусов, в некоторых районах Таллинна в питьевую воду дополнительно добавляют хлор. Это особенно необходимо в районах, где содержание хлора в воде обычно очень низкое, и еще сильнее снижается из-за температуры, например, в Ыйсмяэ, Пирита и в Пыхья-Таллинне. Речь идет о профилактической мере, позволяющей сохранить качество воды в водопроводе и обеспечить ее микробиологическую чистоту.

Существует множество научных исследований и строгих стандартов относительно того, сколько хлора может быть в воде. Предел содержания остаточного хлора в водопроводной воде установлен Департаментом здоровья на уровне 0,5 мг/л. Такое количество хлора безопасно для здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила в 2022 году ограничение в 5 мг/л для хлора в качестве дезинфицирующего средства в питьевой воде.

Содержание хлора в воде постоянно анализируется как на водоочистной станции, так и в распределительной сети, при этом водопроводная вода должна соответствовать как микробиологическим, так и химическим показателям качества. Например, в 2023 году мы взяли в общей сложности более 1500 проб воды, из которых 100 процентов соответствовали всем стандартам.

Однако хлорирование - не единственный способ обеспечить качество воды. Мы регулярно обслуживаем водопровод, общая протяженность которого только в Таллинне составляет 1200 километров. Например, в июле мы проводим профилактику в районе Пирита. При обслуживании трубопроводов мы постоянно ищем более эффективные и современные технологии. Например, в этом году мы внедрили очистку льдом, при которой мы перемещаем массу льда по уличным водопроводным трубом, чтобы удалить накопившиеся там со временем отложения.

Потребители положительно оценивают качество таллиннской воды: наш ежегодный опрос удовлетворенности клиентов показывает, что почти 90 процентов людей доверяют воде из-под крана и с удовольствием ее пьют.

Что касается обеспечения наилучшего качества воды, потребитель тоже может что-то сделать со своей стороны, ведь на качество питьевой воды влияет и состояние сантехники внутри дома. Старые металлические трубы имеют тенденцию ржаветь, и в результате водопроводная вода может быть желтой или даже коричневатой. Различные отложения, в свою очередь, создают благоприятные условия для размножения бактерий, поэтому стоит регулярно обслуживать трубопровод, а также краны и смесители.

Вода, которая долгое время находилась в трубах, может уже быть непригодной для питья. Например, если в течение месяца в летнее время школьные здания закрыты, а водопотребление небольшое или вообще отсутствует, то перед началом занятий следует провести тщательную промывку труб. Для этого краны необходимо оставить открытыми на несколько часов, чтобы застоявшуюся воду можно было заменить свежей питьевой водой.

Отдельный вопрос с фильтрами для питьевой воды. Перед установкой фильтра стоит выяснить, нужна ли вообще дополнительная фильтрация воды. Кроме того, мы рекомендуем убедиться, что конкретный фильтр все же пригоден для питьевой воды и не удаляет из воды слишком много полезных веществ. Фильтры также необходимо регулярно обслуживать, потому что при ненадлежащем обслуживании они могут придать водопроводной воде неприятный привкус или полностью испортить ее качество.

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