Представитель Tallinna Vesi: качество воды в кране обеспечивают постоянная работа и контроль

Содержание хлора в воде постоянно анализируется как на водоочистной станции, так и в распределительной сети, при этом водопроводная вода должна соответствовать как микробиологическим, так и химическим показателям качества. Например, в 2023 году мы взяли в общей сложности более 1500 проб воды, из которых 100 процентов соответствовали всем стандартам.

Однако хлорирование - не единственный способ обеспечить качество воды. Мы регулярно обслуживаем водопровод, общая протяженность которого только в Таллинне составляет 1200 километров. Например, в июле мы проводим профилактику в районе Пирита. При обслуживании трубопроводов мы постоянно ищем более эффективные и современные технологии. Например, в этом году мы внедрили очистку льдом, при которой мы перемещаем массу льда по уличным водопроводным трубом, чтобы удалить накопившиеся там со временем отложения.

Потребители положительно оценивают качество таллиннской воды: наш ежегодный опрос удовлетворенности клиентов показывает, что почти 90 процентов людей доверяют воде из-под крана и с удовольствием ее пьют.

Что касается обеспечения наилучшего качества воды, потребитель тоже может что-то сделать со своей стороны, ведь на качество питьевой воды влияет и состояние сантехники внутри дома. Старые металлические трубы имеют тенденцию ржаветь, и в результате водопроводная вода может быть желтой или даже коричневатой. Различные отложения, в свою очередь, создают благоприятные условия для размножения бактерий, поэтому стоит регулярно обслуживать трубопровод, а также краны и смесители.

Вода, которая долгое время находилась в трубах, может уже быть непригодной для питья. Например, если в течение месяца в летнее время школьные здания закрыты, а водопотребление небольшое или вообще отсутствует, то перед началом занятий следует провести тщательную промывку труб. Для этого краны необходимо оставить открытыми на несколько часов, чтобы застоявшуюся воду можно было заменить свежей питьевой водой.