Письмо Карилайда оскорбило молодежь Центристской партии: мы уважаем свои корни, но лояльны Эстонии

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд направил сегодня письмо в суд чести партии, в котором выразил недовольство заместителем председателя Молодежной организации Центристской партии Исмаилом Мирзоевым и членом правления Молодежной организации Александром Иро.
«Мы прочитали письмо Яануса Карилайда и, хотя мы понимаем, их чего вытекает его точка зрения, мы все же должны выразить разочарованность и беспокойство по поводу того, как именно он решил заявить о своей позиции», – написала молодежь партии. Они заявляют, что Карилайд оставил несколько вопросов без ответа и скорее занимался демагогией в своем письме в суд чести.
«В письме Яануса представлены многочисленные эпизоды, которые вроде бы помогают понять его взгляды, но их нельзя считать исчерпывающим или исчерпывающим ответом на наши вопросы», – написали молодые люди.
Вопросы, на которые они ждут ответа
Кого Карилайд относит к русскому крылу?
По каким признакам Карилайд определяет принадлежность однопартийцев к так называемому русскому крылу?
Какими методами Карилайд измеряет патриотизм членов Центристской партии?
Указания на русское крыло вводят в заблуждение и оскорбляют, написали молодые люди. Мирзоев обозначил, что у него украинские и азербайджанские корни, а у Иро эстонские и татарские. «Мы все являемся членами Центристской партии, которые работают на благо Эстонии. Нас учили уважать наши корни, но в то же время быть лояльными Эстонии», – заявили они.
Они не согласны с упрощенным и вводящим в заблуждение разделением, которое проводит Карилайд: «Наша национальность является составляющей нашей идентичности, но не определяет нашу политическую или социальную направленность. Используемый в его выступлениях термин «русское крыло» не отражает многообразия членов нашей партии или их преданности Эстонской Республике. Такое упрощенное деление не соответствует действительности», – подчеркнули они и добавили, что в Центристской партии много представителей других национальностей.
Обеспокоил их и последний абзац письма, направленного в суд чести Карилайдом. «Складывается впечатление, что поход на вечер песни, являющийся важной частью эстонской культуры, не является мерилом патриотизма. Он упомянул, что сердце и решения должны быть в правильном месте в моменты кризиса», – написали они.
Как определяется это правильное место, спрашивают они. «Как он измеряет вклад человека на благо Эстонской Республики? Является ли этот мерило личным, или это нечто, что должно определяться всей политической партией или всем эстонским обществом? Является ли принятие или непринятие пожертвования Парвела Пруунсильда мерилом патриотизма, по мнению г-на Карилайда?» – написали молодые люди.
Мир не является таким черно-белым, каким его пытается изобразить Карилайд, и именно поэтому они ждут от Карилайда ответов на свои три вопроса, добавляют они в заключение.