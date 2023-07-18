Письмо Карилайда оскорбило молодежь Центристской партии: мы уважаем свои корни, но лояльны Эстонии

«Мы прочитали письмо Яануса Карилайда и, хотя мы понимаем, их чего вытекает его точка зрения, мы все же должны выразить разочарованность и беспокойство по поводу того, как именно он решил заявить о своей позиции», – написала молодежь партии. Они заявляют, что Карилайд оставил несколько вопросов без ответа и скорее занимался демагогией в своем письме в суд чести.

«В письме Яануса представлены многочисленные эпизоды, которые вроде бы помогают понять его взгляды, но их нельзя считать исчерпывающим или исчерпывающим ответом на наши вопросы», – написали молодые люди.

Вопросы, на которые они ждут ответа Кого Карилайд относит к русскому крылу? По каким признакам Карилайд определяет принадлежность однопартийцев к так называемому русскому крылу? Какими методами Карилайд измеряет патриотизм членов Центристской партии?

Указания на русское крыло вводят в заблуждение и оскорбляют, написали молодые люди. Мирзоев обозначил, что у него украинские и азербайджанские корни, а у Иро эстонские и татарские. «Мы все являемся членами Центристской партии, которые работают на благо Эстонии. Нас учили уважать наши корни, но в то же время быть лояльными Эстонии», – заявили они.