Департамент госинфосистемы: мошенники просят пару евро, но могут снять со счета все деньги

В сообщениях говорится, что при транспортировке посылки произошла задержка, и клиенту необходимо внести дополнительную плату в размере пары евро. Сообщение содержит ссылку, при переходе по которой запрашиваются данные банковской карты. «Может показаться, что это всего пара евро, но на самом деле, если вы сообщили данные кредитной карты, у вас могут украсть весь лимит», - сказал Таммер.

Таммер объяснил, что когда человек нажимает на ссылку в фишинговом письме обычно ничего не происходит, но точно не стоит вводить запрашиваемые данные.

Обычно при переходе по подозрительной ссылке помимо номеров кредитных карт запрашивается и другая личная информация, например, адрес проживания. Преступники запрашивают ее, чтобы перепродать другим мошенникам, ведущим незаконный бизнес. По словам Таммера, эти данные, в свою очередь, будут использоваться в последующих фишинговых письмах.

Таммер отметил, что если человек уже ввел информацию о своей кредитной карте и позже у него возникло подозрение, что это может быть мошенническая схема, он должен незамедлительно позвонить в банк, чтобы заблокировать карту.