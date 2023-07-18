Необычный вызов: полицейские починили кровать для лежачего больного

На выходных полиции поступил вызов в волость Пейпсияэре - пожилая женщина сообщила, что под ее лежачим супругом развалилась кровать и есть риск, что он может упасть на пол.
Прибывший на место патруль погранохраны прежде всего пересадил мужчину в инвалидное кресло, а затем с помощью подручных средств починил кровать, сообщила в социальных сетях Лыунаская префектура.
«Для того, чтобы кровать была крепкой и подобная ситуация вскоре не повторилась, пограничники дополнительно укрепили раму кровати. После того как кровать привели в порядок, мужчине помогли вернуться в постель», - отметила полиция.