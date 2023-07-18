Вт, 18.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Необычный вызов: полицейские починили кровать для лежачего больного

BNS
Facebook Twitter
Comments
Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

На выходных полиции поступил вызов в волость Пейпсияэре - пожилая женщина сообщила, что под ее лежачим супругом развалилась кровать и есть риск, что он может упасть на пол.

Прибывший на место патруль погранохраны прежде всего пересадил мужчину в инвалидное кресло, а затем с помощью подручных средств починил кровать, сообщила в социальных сетях Лыунаская префектура.

«Для того, чтобы кровать была крепкой и подобная ситуация вскоре не повторилась, пограничники дополнительно укрепили раму кровати. После того как кровать привели в порядок, мужчине помогли вернуться в постель», - отметила полиция.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх