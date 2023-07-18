ДТП на шоссе: женщина вылетела из трактора

Сегодня, 18 июля, в 14.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на пятом километре дороги Тапа-Койги в волости Тапа произошло ДТП.
По предварительным данным, 46-летняя пассажирка из-за резкого торможения вылетела из трактора John Deere. Она не была пристегнута. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Согласно действующему Закону о дорожном движении, пассажир в транспортном средстве, в котором есть ремни безопасности, во время движения должен быть пристегнут. Водителю транспортного средства запрещается перевозить пассажиров, которые не пристегнуты ремнем безопасности.