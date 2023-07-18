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ДТП на шоссе: женщина вылетела из трактора

Кевин Вольтер
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Скорая на месте аварии. Фото иллюстративное.
Скорая на месте аварии. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Сегодня, 18 июля, в 14.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на пятом километре дороги Тапа-Койги в волости Тапа произошло ДТП.

По предварительным данным, 46-летняя пассажирка из-за резкого торможения вылетела из трактора John Deere. Она не была пристегнута. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. 

Согласно действующему Закону о дорожном движении, пассажир в транспортном средстве, в котором есть ремни безопасности, во время движения должен быть пристегнут. Водителю транспортного средства запрещается перевозить пассажиров, которые не пристегнуты ремнем безопасности.

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