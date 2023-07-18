ДТП на шоссе: женщина вылетела из трактора

По предварительным данным, 46-летняя пассажирка из-за резкого торможения вылетела из трактора John Deere. Она не была пристегнута. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Согласно действующему Закону о дорожном движении, пассажир в транспортном средстве, в котором есть ремни безопасности, во время движения должен быть пристегнут. Водителю транспортного средства запрещается перевозить пассажиров, которые не пристегнуты ремнем безопасности.