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Родители возмущены: в Детском парке начали проводить время задиристые подростки

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Фото: Elmo Riig

Полиция и родители заметили в Детском парке Вильянди подростков, которые мешают окружающим своими криками и хулиганством. 

«Я несколько раз сталкивалась в Детском парке с молодыми людьми, которые кричат, задирают других и бросают мусор на землю», - сказала мать двоих детей Яне Кангур.

В дополнение к обращению родителей, анонимный пользователь в группе местных жителей Вильянди на Facebook недавно сделал пост, в котором описал молодых людей, употребляющих алкоголь прямо на памп-треке, где дети катаются на велосипеде. Однако у полиции нет доказательств этого.

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