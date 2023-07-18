Контавейт в своем прощальном матче сыграет в Таллинне с шестой ракеткой мира

Завершившая на минувшем Уимблдонском турнире свою профессиональную карьеру эстонская теннисистка Анетт Контавейт проведет 11 ноября в таллиннском ледовом холле Tondiraba свой прощальный матч, в котором ее соперницей станет шестая ракетка мира Унс Джабир из Туниса.
27-летняя Контавейт месяц назад объявила, что травма спины, которую она получила в прошлом году, больше не позволит ей тренироваться и соревноваться в полную силу, поэтому Уимблдонский турнир станет последним соревнованием в ее профессиональной карьере. Однако Контавейт пожелала предложить и домашней публике свой «прощальный спектакль».