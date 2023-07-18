Контавейт в своем прощальном матче сыграет в Таллинне с шестой ракеткой мира

27-летняя Контавейт месяц назад объявила, что травма спины, которую она получила в прошлом году, больше не позволит ей тренироваться и соревноваться в полную силу, поэтому Уимблдонский турнир станет последним соревнованием в ее профессиональной карьере. Однако Контавейт пожелала предложить и домашней публике свой «прощальный спектакль».

«Поскольку я завершила свою карьеру и сыграла свой последний профессиональный матч в Лондоне, я действительно хотела бы сыграть свою последнюю игру перед домашней публикой, чтобы наши люди могли прийти и снова посмотреть на мою игру, и, надеюсь, посопереживать. Эта мысль была очень близка моему сердцу», - сказала Контавейт.