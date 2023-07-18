«Моя дочь в шоке»: под носом у взрослых умер маленький мальчик, его тело нашла десятилетняя девочка

Спасатели обычно следят за происходящим на пляже, когда сами находятся у своего домика, который поодаль от детского бассейна. Детский бассейн виден справа. Фото: Triin Roos, Elu24

«Кроме детской зоны, опасными местами у озера Вереви являются вышка для прыжков и довольно длинная зона для купания по обеим сторонам моста. Вся территория лучше всего видна у пляжного здания. Кроме того, береговая охрана осуществляет как пешее патрулирование, так и патрулирование на лодке. Безусловно, то, что происходит в детском бассейне, очень важно, но помогать нужно всем», - поясняет представитель G4S.

Тууль также дал обзор событий на пляже Вереви за последние годы, исходя из которого нельзя сказать, что трагедии на пляже Вереви случаются часто. «Последнее серьезное происшествие произошло в 2020 году, когда в беду одновременно попали два иностранца-подростка. Оба были спасены», - говорит Тууль.

«В этом году береговая охрана G4S вытащила из озера Вереви 19-летнего юношу, у которого закончились силы, и без помощи береговой охраны ситуация могла закончиться печально. В 2016 году произошел несчастный случай, когда женщины, отправившиеся кататься по озеру на водном велосипеде, перевернулись, и одна из них не умела плавать. Береговая охрана вытащила женщину из воды, - говорит он. - Еще до этого G4S зарегистрировал несчастный случай в 2013 году, когда мальчик забирался на вышку и упал на платформу, а с нее уже в воду. Береговая охрана вытащила пострадавшего из воды, и была вызвана скорая помощь. Мальчик отделался синяком на бедре и испугом».

Домик спасателей на пляже Вереви. Фото: Triin Roos, Elu24

«Поэтому нельзя сказать, что в Вереви происходит чрезвычайно много несчастных случаев. В большинстве случаев береговой охране удается предотвратить худшее. Конечно, всем нам хочется, чтобы таких трагических случаев вообще не было», - говорит Тууль, добавляя, что трагические события всегда случаются при неблагоприятном стечении обстоятельств.