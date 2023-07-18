На 28 зданиях в Таллинне появятся солнечные панели

С целью экономии электроэнергии в 2021 году была проведена экспертиза конструкций крыш 56 муниципальных зданий для установки солнечных батарей. Выяснилось, что в общей сложности солнечные электростанции можно установить на крышах 28 городских зданий.
Таллиннский департамент городского имущества провел двухэтапный конкурс госпоставок с целью проектирования и установки солнечных батарей на муниципальных зданиях - осенью 2022 года и весной 2023 года. Первый тендер выиграло предприятие OÜ Helioest, стоимость предложения которого составила 398 000 евро, в сотрудничестве с этим предприятием будет установлено десять солнечных электростанций. Второй тендер выиграло общее предложение предприятий Solar Wheel OÜ, Diotech Electric OÜ и Diotech OÜ, его стоимость составила 364 835,98 евро, в сотрудничестве с ними также будет создано десять солнечных электростанций.
По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, в результате проведения первых двух тендеров солнечные батареи будут установлены на восьми социальных домах, трех библиотеках, пяти зданиях школ, четырех детских садах. «Своей очереди в ближайшее время ждут ледовый холл «Тондираба», парковка зоопарка и Таллиннский ботанический сад. При установке в этих местах солнечных электростанций обсуждается также возможность привлечения капитала горожан, чтобы направить средства городского бюджета на другие цели», - пояснил Терик.
Третий тендер находится на стадии подготовки и будет объявлен в третьем квартале 2023 года. Если при проектировании будут найдены подходящие решения, солнечные электростанции будут установлены еще на трех детских садах, десяти зданиях школ, одной библиотеке и одном социальном доме.
«Далее в планах пересмотр потребления электроэнергии остальных муниципальных зданий. Там, где электричество в летний период расходуется наиболее активно, определить направление крыши, степень затенения и то, насколько крыша подходит для установки солнечных батарей, провести исследование несущей способности конструкции крыши и затем в результате тендера установить следующую часть солнечных электростанций, - отметил Терик. - Таллинн продолжит деятельность, направленную на продвижение идеи экономии энергии в принадлежащих городу зданиях, включая анализ потребления энергии и отслеживание реализации мер по экономии энергии, а также оценку состояния электросистем для обеспечения выполнения всех необходимых функций».
Солнечные электростанции устанавливаются на основании количества потребляемой в солнечный период энергии. Для того, чтобы определить, сколько энергии тратится в светлое время, для каждого здания, на котором планируется установка солнечных батарей, проводится анализ действительного почасового потребления в солнечное время. Анализ показывает, сколько электричества тратится в здании в час при солнечной погоде. Солнечные электростанции создаются не только для производства электричества для сети, а также для получения энергии, которая необходима для самого здания.
Общая мощность солнечных электростанций, которые будут созданы в результате проведения трех тендеров, составит 1,4 Мв, для собственного потребления будет производиться 1,3 миллиона кВт-ч экологичной электроэнергии, что позволит сэкономить на оплате сетевого обслуживания около 70 000 евро в год.
Данные о солнечных парках возможно отслеживать дистанционно, состояние и производство солнечной электростанции можно отслеживать в режиме реального времени из любого пункта, в котором доступно подключение к сети.