На 28 зданиях в Таллинне появятся солнечные панели

Таллиннский департамент городского имущества провел двухэтапный конкурс госпоставок с целью проектирования и установки солнечных батарей на муниципальных зданиях - осенью 2022 года и весной 2023 года. Первый тендер выиграло предприятие OÜ Helioest, стоимость предложения которого составила 398 000 евро, в сотрудничестве с этим предприятием будет установлено десять солнечных электростанций. Второй тендер выиграло общее предложение предприятий Solar Wheel OÜ, Diotech Electric OÜ и Diotech OÜ, его стоимость составила 364 835,98 евро, в сотрудничестве с ними также будет создано десять солнечных электростанций.

По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, в результате проведения первых двух тендеров солнечные батареи будут установлены на восьми социальных домах, трех библиотеках, пяти зданиях школ, четырех детских садах. «Своей очереди в ближайшее время ждут ледовый холл «Тондираба», парковка зоопарка и Таллиннский ботанический сад. При установке в этих местах солнечных электростанций обсуждается также возможность привлечения капитала горожан, чтобы направить средства городского бюджета на другие цели», - пояснил Терик.

Третий тендер находится на стадии подготовки и будет объявлен в третьем квартале 2023 года. Если при проектировании будут найдены подходящие решения, солнечные электростанции будут установлены еще на трех детских садах, десяти зданиях школ, одной библиотеке и одном социальном доме.