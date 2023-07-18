Каллас: мы отсоединимся от российской энергосистемы в начале 2025 года

Страны Балтии отсоединятся от общей электросети с Россией и Беларусью в начале 2025 года, заявила премьер-министр Кая Каллас в ответ на желание Литвы синхронизировать страны Балтии с сетью континентальной Европы уже в 2024 году, пишет Rus.ERR.
«Я понимаю, что Литва хочет сделать это быстрее, но вопрос в том, что Эстония заплатит за это [более раннее отсоединение] самую высокую цену с точки зрения стоимости, а также с точки зрения рисков отключений», - сказала Каллас в интервью агентству Reuters в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе на прошлой неделе.
«Как компромисс, мы соглашаемся приблизить этот срок на год. То есть мы отсоединимся (от российской энергосистемы - прим.ред) к началу 2025 года», - добавила она.
Литва оказывает давление на другие страны Балтии, чтобы они раньше отсоединились от российской энергосистемы. Руководитель литовского оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис сказал ERR, что в качестве компромисса они видят синхронизацию стран Балтии с сетью континентальной Европы летом 2024 года.