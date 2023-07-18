«Больше всего жаль трусы мужа»: неизвестные украли сушившееся во дворе белье

«Даже прищепки забрали, - пожаловалась Мария, которая в субботу днем ​​была за городом. - Знакомая сказала, что около двенадцати часов наше белье еще сушилось, но когда мы вернулись домой в шесть вечера, веревки уже были пустые».

Мария поражена тем, что вор осмелился так нахально орудовать посреди бела дня. Ведь зона сушки белья со всех сторон окружена большими многоквартирными домами. Однако очевидцев кражи белья не нашлось. «У многих окна днем на солнечной стороне ​​закрыты руло, многие, наверное, ходили на День открытых хуторов», - предполагает Мария.