Flixbus открывает автобусное сообщение с Финляндией

В Финляндии автобусы останавливаются в Ваасе, Нярпесе, Рауме, Раисио, Сало и Хельсинки. Далее маршрут будет пролегать через Эстонию, Латвию и Литву и завершится в столице Польши Варшаве, говорится в сообщении Flixbus.

«Финляндия была последней из стран континентального Европейского союза, не имевшей сообщения с Flixbus. Теперь мы восполняем этот пробел в партнерстве с компанией Tallink. Расширение перевозок в Финляндии - результат многомесячной работы Flixbus, Tallink и Bus Partner. Это только первые шаги на этом рынке и начало будущей деятельности Flixbus в Финляндии», - заявил управляющий директор Flixbus в Польше, Украине и странах Балтии Михал Леман.