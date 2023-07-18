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Flixbus открывает автобусное сообщение с Финляндией

BNS
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Автобус Flixbus.
Автобус Flixbus. Фото: MANUEL GEISSER via www.imago-images.de/imago images/Geisser

С 27 июля компания Flixbus открывает автобусное сообщение с Финляндией, продлевая маршрут Варшава-Таллинн до города Вааса.

В Финляндии автобусы останавливаются в Ваасе, Нярпесе, Рауме, Раисио, Сало и Хельсинки. Далее маршрут будет пролегать через Эстонию, Латвию и Литву и завершится в столице Польши Варшаве, говорится в сообщении Flixbus.

«Финляндия была последней из стран континентального Европейского союза, не имевшей сообщения с Flixbus. Теперь мы восполняем этот пробел в партнерстве с компанией Tallink. Расширение перевозок в Финляндии - результат многомесячной работы Flixbus, Tallink и Bus Partner. Это только первые шаги на этом рынке и начало будущей деятельности Flixbus в Финляндии», - заявил управляющий директор Flixbus в Польше, Украине и странах Балтии Михал Леман.

Маршрут в Финляндию будут обслуживать литовская транспортная компания Ollex и Tallink.

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