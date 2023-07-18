Фото и видео ⟩ В море найден автомобиль с белорусскими номерами

Латвийские спасатели обнаружили, что машина находится в воде в нескольких метрах от берега. Людей в ней не было. При осмотре автомобиля утечек жидкостей из него также обнаружено не было.

Поскольку угроза окружающей среде отсутствует, дальнейшая помощь пожарной команды не потребовалась. На месте происшествия работали представители муниципальной полиции.

Государственная служба окружающей среды Латвии (VVD) сообщила в соцсетях, что автомобиль осмотрели сотрудники VVD, признаков утечки жидкости из автомобиля и загрязнения воды не обнаружено, поэтому работы по эвакуации автомобиля продолжаются.

На снимках и видео очевидцев в соцсетях видно, что у автомобиля Dodge Ram белорусские номера.

«Государственная полиция сообщила Земгальскому региональному телевидению, что автомобиль, скорее всего, скатился в морскую воду ночью, расследование инцидента продолжается», - передает Латвийское телевидение.

Сообщается, что по факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель машины нарушил правила природного парка Piejūra, а также проигнорировал запрещающий знак. На данный момент организуются работы по извлечению автомобиля, которые должен осуществить его владелец.

По сообщению полиции самоуправления Адажского края, в указанном месте запрещено передвижение на автотранспорте, в связи с чем полицией начат административный процесс.