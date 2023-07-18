ОБЗОР ⟩ Действительно ли новый Bolt – лучший самокат на рынке проката?

Когда я впервые выталкиваю новый арендованный самокат Bolt из дверей их офиса, первое, что привлекает мое внимание, – это вес нового самоката. Это довольно-таки тяжелая штуковина, отчего создается впечатление, что это настоящее средство передвижения, а не какая-то игрушка. В то время как модель Bolt 4, до сих пор широкодоступная на улицах Таллинна, весит 22 килограмма, новый средство передвижения тяжелее на целых 12,5 килограмма.

Меня это не особо пугает, потому что до этого времени бывший моим любимцем Tuul тоже не особо отличается легкостью. Однако, если на пути я встречаю высокий поребрик, через который мне приходится поднимать самокат, я ненадолго начинаю скучать по своему личному 14-килограммовому самокату Xiaomi. Перетаскивать 34-килограммовую махину все-таки гораздо сложнее. К счастью, мне пришлось это сделать ровно один раз за часовую поездку.

Через невысокие бордюры и другие препятствия новая модель перекатывается без проблем. В то время как оба колеса на старой модели Bolt были 10-дюймовыми, то на новой модели спереди установлена 12-дюймовая версия. Кроме того, над передним колесом находится передний амортизатор, который должен обеспечить более плавное и комфортное вождение. Это также одно из самых больших нововведений в новой модели: предыдущая модель Bolt, доступная в Эстонии, но также, например, и Tuul, не были оснащены передним амортизатором.

Одно из самых больших нововведений в новой модели самокатов Bolt – передний амортизатор. Фото: Сандер Ильвест