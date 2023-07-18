Вчера Bolt вывел на улицы Таллинна свое последнее слово техники – прокатные самокаты 6-го поколения. Postimees провел тест-драйв новой модели продолжительностью более часа и описал все плюсы и минусы.
ОБЗОР ⟩ Действительно ли новый Bolt – лучший самокат на рынке проката?
Когда я впервые выталкиваю новый арендованный самокат Bolt из дверей их офиса, первое, что привлекает мое внимание, – это вес нового самоката. Это довольно-таки тяжелая штуковина, отчего создается впечатление, что это настоящее средство передвижения, а не какая-то игрушка. В то время как модель Bolt 4, до сих пор широкодоступная на улицах Таллинна, весит 22 килограмма, новый средство передвижения тяжелее на целых 12,5 килограмма.
Меня это не особо пугает, потому что до этого времени бывший моим любимцем Tuul тоже не особо отличается легкостью. Однако, если на пути я встречаю высокий поребрик, через который мне приходится поднимать самокат, я ненадолго начинаю скучать по своему личному 14-килограммовому самокату Xiaomi. Перетаскивать 34-килограммовую махину все-таки гораздо сложнее. К счастью, мне пришлось это сделать ровно один раз за часовую поездку.
Через невысокие бордюры и другие препятствия новая модель перекатывается без проблем. В то время как оба колеса на старой модели Bolt были 10-дюймовыми, то на новой модели спереди установлена 12-дюймовая версия. Кроме того, над передним колесом находится передний амортизатор, который должен обеспечить более плавное и комфортное вождение. Это также одно из самых больших нововведений в новой модели: предыдущая модель Bolt, доступная в Эстонии, но также, например, и Tuul, не были оснащены передним амортизатором.
Когда я начал тестировать новую модель, я все-таки немного скептически относился к амортизатору, потому что передний амортизатор на недавно испытанном самокате Voog – это компания, которая предлагает обслуживание в небольших городах Эстонии – меня не впечатлил. Вернее, езда по относительно разбитой дороге как следует потрепала мои руки, и по крайней мере я не заметил, чтобы пружинная подвеска чего-то особенно прибавила.
На новом самокате Bolt комбинация 12-дюймового переднего колеса, переднего амортизатора и пневматических шин работает лучше. Я тестирую на одном и том же неровном участке дороги сначала новый Bolt, а затем старую модель. Разница не то, чтобы умопомрачительно большая, но она явно есть.
Позже, когда я возвращаюсь в офис Postimees, проезжая по улице Масина со стороны улицы Юхкентали, – привет городу Таллинну – я ловлю себя на мысли, что на новой модели Bolt действительно вполне можно катиться по этому ухабистому участку дороги. Это не слишком удобно, но преодолимо. Раньше я всегда избегал этого участка, когда ехал на работу, потому что изрытое дорожное покрытие так трясет и бьет по рукам, что легче объехать вокруг.
Подъем в горку – с ветерком
Каждый водитель самоката знает, что приятно ездить по ровному асфальту. Разница между одним и другим самокатом проявляется именно на неровных и в выбоинах дорогах и на грунтовом покрытии. Поэтому помимо ухабистой дороги я тестирую самокаты еще и на парковке с рыхлым гравием. Снова приходится отметить, что разъезжать там неудобно, но проехать можно, и впечатления лучше, чем раньше.
Самокаты Bolt имеют более широкие шины, знакомые по самокатам Tuule. При этом они не настолько широкие, чтобы начать существенно ограничивать маневренность и управляемость. Рисовать восьмерки даже проще, чем я ожидал, глядя на самокат. Возвращаясь с испытания на стоянке, отмечаю, что, несмотря на неровное дорожное покрытие, на новом самокате больше не приходится делать крюк вокруг парковки.
Новый самокат Bolt также имеет больше «мощности», чем раньше. Поскольку максимальная скорость ограничена 25 км/ч в час, при обычном использовании это не особо заметно. Однако если сравнить старую и новую модели на подъеме в горку, то новая заметно опередит старую. Разрыв на удивление большой, поэтому я сначала подозреваю, что Клемет-Густав Тамм, руководитель отдела технического обеспечения Bolt, который ехал со мной, выбрал режим вождения для новичков. Тамм опровергает обвинение и объясняет большой отрыв более высоким напряжением батареи, чем раньше.
Позже, при движении в горку по Сосси, скорость и новой модели падает с 25 км/ч до 19–21 км/ч. Но такого чувства, что хочется оттолкнуться ногой, чтобы ускориться, не возникает. Например, я почти всегда так делаю, когда еду на модели Bolt третьего поколения вверх по улице Ванемуйзе в Тарту.
Как и подобает последним моделям Bolt, и на новой имеется два механических тормоза. Так как самокат новый и только что выкатился из гаража, разумеется, тормоза работают хорошо.
Однако в качестве новшества на новый самокат установлены поворотники на рукоятках. Так как поворотники не реагируют мгновенно на нажатие, жалуюсь Тамме, что на моем средстве передвижения они не работают. «Работает, работает, мы оставили там небольшую задержку из соображений безопасности», – отвечает он. И это работает. Однако, поскольку поворотники мигают только на ручках, они могут быть не лучшими для просмотра в пробке.
У тестовой машины не было держателя для телефона, но Тамм обещает, что скоро они будут установлены на модели, которые выйдут на улицы. Посмотрим, т. к. Bolt уже обещал оснастить держателем для телефона свою 4-й модель. Как известно пользователям таллиннских самокатов, этого не было до сих пор сделано.
Сам Bolt рекламирует, что модель 6-го поколения способна распознавать различные типы езды на самокате, занос, резкое торможение, а также столкновения в режиме реального времени. Кроме того, система парковки новой модели должна быть дополнена искусственным интеллектом, а GPS также должен стать более точным, чем раньше, и с меньшим временем задержки. Во время первого теста проверить, насколько хорошо эти функции действительно работают, не удалось.
Поскольку ранее я неоднократно получал от Bolt замечания за езду вдвоем, чего на самом деле не случалось, и я позволил себе быть настроенным несколько скептически.
В то время как у предыдущих самокатов Bolt был запас хода чуть более чем на 40 километров, у новой модели он вдвое больше, благодаря сменной батареи на 1,1 киловатт-часа, которая должна увеличить запас хода примерно до 90 километров. Следовательно, в будущем должно выпадать все меньше и меньше таких летних дней, когда каждый второй попавшийся самокат стоит с израсходованным зарядом. В отличие от предыдущей, 5-й модели Bolt, которая не попала в Эстонию, новый сменный аккумулятор находится под декой. «Это улучшает распределение веса и ходовые качества», – Тамм объясняет причину внесения изменений.
В то же время аккумуляторы и зарядка – самый большой недостаток новой модели самокатов. И это не для пользователя, а в плане городского пространства. А именно, новую модель нельзя заряжать на таллинских зарядных станциях Bolt. Новые самокаты просто не вмещаются туда. В Риге, куда Bolt 6 тоже поступит, заряжать будет может, потому что там более новые зарядные доки.
Однако Bolt обещает, что новые самокаты будут более долговечными, чем предыдущие: ожидается, что срок службы одного транспортного средства будет около восьми лет, в то время как Bolt рассчитывал, что срок службы предыдущей модели будет пять лет. Более высокая надежность обеспечивается, в том числе, тем, что все электрические компоненты обладают водонепроницаемостью на уровне не менее IP67.
Что сказать в заключение? Bolt 6, на мой взгляд, лучший прокатный самокат, который сейчас доступен в прокате на улицах. То есть, если поставить рядом разные модели самокатов, я бы предпочел новый Bolt. Есть опасения, что предложения этого варианта будет не слишком много, ведь как минимум в этом году основной моделью в Таллинне по-прежнему останется Bolt 4, признались представители компании.
Но готов ли я пройти, скажем, на 300 метров дальше, чтобы получить новый Bolt вместо Tuul? Скорее, нет. При этом цена минуты Bolt составляет 22 цента, что на два цента больше, чем у основного конкурента.