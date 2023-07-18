«Новости в 7» за 18 июля: что экологичнее - поездка на поезде или автобусе, Минэкономики и институт конъюнктуры представили обзор эстонской экономики за II квартал и прогноз на ближайшие пол-года, о пирогах, коврижках, багетах, булочках и не только

Сегодня в выпуске:

- Что экологичнее - поездка на поезде или автобусе и почему в автобусах больше не будет зеркал заднего вида, узнавала наша съёмочная группа

- Коротко по стране: полиция предупреждает о новой мошеннической схеме, эксперты утверждают, что домик в деревне стал предметом роскоши, и новые критерии питания в школах

- Жить станет лучше, жить станет веселее? Министерство экономики и инфотехноогий и институт конъюнктуры представили обзор эстонской экономики за II квартал и прогноз на ближайшие пол-года. Наш корреспондент узнал все подробности

- Эстонским спасателям впервые пришлось тушить полностью электрический автомобиль. Насколько безопасен электромобиль и что делать в случае ЧП - выясняла наша съёмочная группа

- Мировые новости: Азия задыхается от экстремальной жары, в аэропорту Сицилии вспыхнул пожар, во Франции зритель устроил массовую аварию на велогонке.

- О пирогах, коврижках, багетах , булочках и не только - в нашем вкусном репортаже с традиционного фестиваля пирогов