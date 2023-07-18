Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 июля: что экологичнее - поездка на поезде или автобусе, Минэкономики и институт конъюнктуры представили обзор эстонской экономики за II квартал и прогноз на ближайшие пол-года, о пирогах, коврижках, багетах, булочках и не только
Сегодня в выпуске:
- Что экологичнее - поездка на поезде или автобусе и почему в автобусах больше не будет зеркал заднего вида, узнавала наша съёмочная группа
- Коротко по стране: полиция предупреждает о новой мошеннической схеме, эксперты утверждают, что домик в деревне стал предметом роскоши, и новые критерии питания в школах
- Жить станет лучше, жить станет веселее? Министерство экономики и инфотехноогий и институт конъюнктуры представили обзор эстонской экономики за II квартал и прогноз на ближайшие пол-года. Наш корреспондент узнал все подробности
- Эстонским спасателям впервые пришлось тушить полностью электрический автомобиль. Насколько безопасен электромобиль и что делать в случае ЧП - выясняла наша съёмочная группа
- Мировые новости: Азия задыхается от экстремальной жары, в аэропорту Сицилии вспыхнул пожар, во Франции зритель устроил массовую аварию на велогонке.
- О пирогах, коврижках, багетах , булочках и не только - в нашем вкусном репортаже с традиционного фестиваля пирогов
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 18 июля.