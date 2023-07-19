Студия Postimees: отразится ли на рынке жилья исход россиян?

Начался ли массовый сброс квартир? К чему приведет исход россиян с рынка недвижимости Эстонии? Чем обусловлен новый всплеск спроса на рынке арендного жилья?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Смотрите интервью в 11:00!
- Есть ли кризис на рынке недвижимости?
- Где наблюдается наибольший спад?
- Почему резкий скачок Euribor не остановил продажи?
- Чем объясняется повышенный спрос на съемное жилье?
- Что происходит с недвижимостью россиян в Эстонии?
- Как массовый сброс квартир и домов отражается на ценах?
- Когда упадут цены на рынке недвижимости?