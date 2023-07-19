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Студия Postimees: отразится ли на рынке жилья исход россиян?

11:00 комментарий маклера
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Начался ли массовый сброс квартир? К чему приведет исход россиян с рынка недвижимости Эстонии? Чем обусловлен новый всплеск спроса на рынке арендного жилья?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Смотрите интервью в 11:00!

  • Есть ли кризис на рынке недвижимости?
  • Где наблюдается наибольший спад?
  • Почему резкий скачок Euribor не остановил продажи?
  • Чем объясняется повышенный спрос на съемное жилье?
  • Что происходит с недвижимостью россиян в Эстонии?
  • Как массовый сброс квартир и домов отражается на ценах?
  • Когда упадут цены на рынке недвижимости?
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