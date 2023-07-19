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ВПОЛЦЕНЫ? ⟩ Маклер: россияне распродают недвижимость, покупатели выжидают

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Начался ли массовый сброс квартир? К чему приведет исход россиян с рынка недвижимости Эстонии? Чем обусловлен новый всплеск спроса на рынке арендного жилья?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине.

Выдержки из беседы:

– Есть ли кризис на рынке недвижимости?

– В июне было заключено на 12% сделок меньше, чем в мае. По сравнению с июнем прошлого года спад составил 18%.

Посезонно активность возросла. Показатели второго квартала были значительно лучше, чем в первом: совершено на 20% сделок больше. Однако в годовом исчислении – на 25% меньше.

Затишье в первом квартале можно объяснить тем, что кто-то боялся роста энергорасходов и Euribor, а кто-то ждал падения цен. И это падение зафиксировано в конце прошлого года и в начале 2023 года. На вторичном рынке цены снизились примерно на 15%. Сейчас они стабилизировались.

С новостройками сложнее. Строительство подешевело на 5%, но цены на квартиры остались на прежнем уровне. Лишь в некоторых случаях предлагаются определенные бонусы – в стоимость квартиры включаются парковки, кладовки или кухонная мебель. В рамках определенных кампаний можно получить скидку в 5-10%.

– Где наблюдается наибольший спад цен?

– В провинциальных городках и поселках, где закрывались предприятия и люди оставались без работы. Спад коснулся рынка недвижимости Ида-Вирумаа, где безработица значительно выше, чем в других регионах.

– Почему резкий скачок Euribor не остановил продажи?

– В первую очередь это можно объяснить тем, что инфляция по-прежнему высока, а вложение средств в недвижимость считается надежным способом сохранить средства. Кроме того, многие предварительные договоры на новые квартиры были подписаны в 2021–22 годах. И сейчас заключаются те самые сделки.

Кроме того, люди переезжают в большие города поближе к месту работы или учебы. И не всегда это связано с поступлением в вузы, многие родители забирают детей из небольших школ, которые объединяются с другими или превращаются в основные. То есть реформа школьной сети тоже влияет на рынок недвижимости.

– Возможно, этим объясняется и высокий спрос на съемное жилье?

– В июле и августе традиционно клиенты очень активны на рынке аренды жилья. Снимают жилье поближе к месту работы и учебы. Вторая причина – выжидают падения цен на недвижимость. Люди продают свое жилье и временно переезжают в съёмные квартиры в надежде решить свой жилищный вопрос по хорошей цене.

На фоне высокого спроса цены на аренду жилья подскочили. Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Ласнамяэ сейчас сдаются по 550–600 евро в месяц, плюс коммунальные счета и интернет.

Нынешний всплеск на рынке съемного жилья происходит уже не за счет беженцев. Многие украинцы начали покупать квартиры в Эстонии. Отработав год, они вправе ходатайствовать о жилищных кредитах. И этой возможностью пользуются.

– Каковы прогнозы по ставке Euribor?

– Ожидается рост ставки до 4%. Это произойдет уже в ближайшее время. Напомню, что 15 лет назад никого не пугала ставка в 5%. Хочется верить, сейчас дело до этого все же не дойдет.

– Как отразится на состоянии рынка недвижимости тот факт, что население уже проело свои сбережения?

– Выплаты из пенсионных фондов были потрачены не только на мебель, ремонт, технику, здоровье и учебу, но и на приобретение недвижимости. Именно по этой причине (плюс высокая инфляция) цены на жилье и взлетели. Теперь эти квартиры сдаются и приносят доходы их владельцам, либо позволяют частично или полностью оплачивать кредиты.

– Что происходит с недвижимостью россиян в Эстонии?

– Это проблема. Россияне не могут оплатить коммунальные счета и приехать в Эстонию, поэтому они все чаще принимают решение продать свою недвижимость.

– Легко ли избавиться от эстонской недвижимости?

– Сложно, но возможно. Главный вопрос – есть ли у них счета в эстонских или европейских банках. Если таковых нет, то приходится открывать счета в банках третьих стран – Казахстане, Турции, Арабских Эмиратах. Только после этого мы беремся за продажу недвижимости. Оформляется генеральная доверенность, согласовывается цена и другие условия. Зачастую владельцы недвижимости не могут даже приехать на заключение сделки.

Еще одна сложность заключается в том, что даже при наличии счета в эстонском банке на имя россиянина нельзя перевести больше 100 000 евро. Так что приходится маневрировать. С вывозом вещей из таких квартир и домов тоже возникают сложности.

– Как массовый сброс российской недвижимости отражается на ценах?

– Это пока еще не массовый сброс. В продаже недвижимости заинтересованы многие россияне, но они не хотят продавать ее за копейки. Если срочно, то цены выставляются немного ниже рыночных.

Продаются и квартиры, и дома. Недавние сделки – продажа квартиры в Тарту и дома в Отепя, которыми россияне владели по 20–30 лет, приезжая в Эстонии пару раз в год, в том числе покататься на лыжах, а летом – поиграть в гольф.

– Когда упадут цены на недвижимость?

– Четкого ответа на этот вопрос не существует. Развитие событий зависит и от ситуации в Украине, и от роста ставки Euribor, и от других факторов. В падение цен на рынке недвижимости я не верю.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: отразится ли на рынке жилья исход россиян?
Студия Postimees: отразится ли на рынке жилья исход россиян? Фото: Kermo Benrot
  • Есть ли кризис на рынке недвижимости?
  • Где наблюдается наибольший спад?
  • Почему резкий скачок Euribor не остановил продажи?
  • Чем объясняется повышенный спрос на съемное жилье?
  • Что происходит с недвижимостью россиян в Эстонии?
  • Как массовый сброс квартир и домов отражается на ценах?
  • Когда упадут цены на рынке недвижимости?
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