ВПОЛЦЕНЫ? ⟩ Маклер: россияне распродают недвижимость, покупатели выжидают

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине.
– Есть ли кризис на рынке недвижимости?
– В июне было заключено на 12% сделок меньше, чем в мае. По сравнению с июнем прошлого года спад составил 18%.
Посезонно активность возросла. Показатели второго квартала были значительно лучше, чем в первом: совершено на 20% сделок больше. Однако в годовом исчислении – на 25% меньше.
Затишье в первом квартале можно объяснить тем, что кто-то боялся роста энергорасходов и Euribor, а кто-то ждал падения цен. И это падение зафиксировано в конце прошлого года и в начале 2023 года. На вторичном рынке цены снизились примерно на 15%. Сейчас они стабилизировались.
С новостройками сложнее. Строительство подешевело на 5%, но цены на квартиры остались на прежнем уровне. Лишь в некоторых случаях предлагаются определенные бонусы – в стоимость квартиры включаются парковки, кладовки или кухонная мебель. В рамках определенных кампаний можно получить скидку в 5-10%.
– Где наблюдается наибольший спад цен?
– В провинциальных городках и поселках, где закрывались предприятия и люди оставались без работы. Спад коснулся рынка недвижимости Ида-Вирумаа, где безработица значительно выше, чем в других регионах.
– Почему резкий скачок Euribor не остановил продажи?
– В первую очередь это можно объяснить тем, что инфляция по-прежнему высока, а вложение средств в недвижимость считается надежным способом сохранить средства. Кроме того, многие предварительные договоры на новые квартиры были подписаны в 2021–22 годах. И сейчас заключаются те самые сделки.