ВПОЛЦЕНЫ? ⟩ Маклер: россияне распродают недвижимость, покупатели выжидают

Кроме того, люди переезжают в большие города поближе к месту работы или учебы. И не всегда это связано с поступлением в вузы, многие родители забирают детей из небольших школ, которые объединяются с другими или превращаются в основные. То есть реформа школьной сети тоже влияет на рынок недвижимости.

– Возможно, этим объясняется и высокий спрос на съемное жилье?

– В июле и августе традиционно клиенты очень активны на рынке аренды жилья. Снимают жилье поближе к месту работы и учебы. Вторая причина – выжидают падения цен на недвижимость. Люди продают свое жилье и временно переезжают в съёмные квартиры в надежде решить свой жилищный вопрос по хорошей цене.

На фоне высокого спроса цены на аренду жилья подскочили. Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Ласнамяэ сейчас сдаются по 550–600 евро в месяц, плюс коммунальные счета и интернет.

Нынешний всплеск на рынке съемного жилья происходит уже не за счет беженцев. Многие украинцы начали покупать квартиры в Эстонии. Отработав год, они вправе ходатайствовать о жилищных кредитах. И этой возможностью пользуются.

– Каковы прогнозы по ставке Euribor?

– Ожидается рост ставки до 4%. Это произойдет уже в ближайшее время. Напомню, что 15 лет назад никого не пугала ставка в 5%. Хочется верить, сейчас дело до этого все же не дойдет.