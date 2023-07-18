Работа нужна? ⟩ Lidl откроет в Эстонии еще один магазин и ищет новых сотрудников

Обучение заместителей будет проходить в уже работающих магазинах Lidl в Эстонии. Обучение необходимо для сотрудника, чтобы руководство магазина было полностью осведомлено о процессах Lidl и могло помочь и направить сотрудников. Все руководители магазинов Lidl уже прошли основательное обучение.

Руководитель по персоналу Lidl Eesti Лийна Киппасто сказала, что они обещает сотрудникам мотивирующую и справедливую зарплату. «Наша цель - всегда предлагать работникам магазинов зарплату выше средней по рынку, также у нас платят за каждую отработанную минуту и ​​гарантировано ежегодное повышение зарплаты, - говорит она. - Lidl также предлагает своим сотрудникам ряд дополнительных льгот, таких как дополнительная медицинская страховка, действующая с первого дня работы, ежемесячная плата за преданность и поддержка занятий спортом. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц подать заявку и присоединиться к нашей сплоченной и заботливой команде».