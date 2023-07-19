Рейтинг партий: реформисты закрепили позицию лидера

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который по заказу Института общественных исследований проводит фирма Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 28 процентов, Консервативную народную партию (EKRE) - 22,6 процента, а Центристскую партию - 17 процентов обладающих правом голоса граждан.

Рейтинг Партии реформ вырос за неделю на 1,2 процентных пункта, а поддержка EKRE в течение лета сохраняется близ показателя в 23 процентных пункта. Рейтинг Центристской партии на 1,4 процентных пункта выше, чем был в конце июня.

За первой тройкой следуют «Отечество» с 10,6 процента, Социал-демократическая партия с 9,1 процента поддержки и «Ээсти 200» с 7,3 процентных пункта. У партии «Ээсти 200» сохраняется тренд снижения популярности: по сравнению с вершиной популярности партии в начале марта, ее рейтинг понизился на 8,5 процента.