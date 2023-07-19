Рейтинг партий: реформисты закрепили позицию лидера

Сразу после парламентских выборов резко потерявшая популярность, но все же остававшаяся на первом месте таблицы Партия реформ снова стала больше других партий завоевывать поддержку избирателей.
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который по заказу Института общественных исследований проводит фирма Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 28 процентов, Консервативную народную партию (EKRE) - 22,6 процента, а Центристскую партию - 17 процентов обладающих правом голоса граждан.
Рейтинг Партии реформ вырос за неделю на 1,2 процентных пункта, а поддержка EKRE в течение лета сохраняется близ показателя в 23 процентных пункта. Рейтинг Центристской партии на 1,4 процентных пункта выше, чем был в конце июня.
За первой тройкой следуют «Отечество» с 10,6 процента, Социал-демократическая партия с 9,1 процента поддержки и «Ээсти 200» с 7,3 процентных пункта. У партии «Ээсти 200» сохраняется тренд снижения популярности: по сравнению с вершиной популярности партии в начале марта, ее рейтинг понизился на 8,5 процента.
Популярность коалиционных партий составляет 44,4 процента, а оппозиционных 50,2 процента.