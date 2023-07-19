Журналисты ожидают от Тянака мощного выступления

Четырехнедельная пауза закончилась, и в конце этой недели серия WRC продолжится «ралли Эстония». Нас ожидает восьмой этап, начинается вторая половина сезона. Комиссия портала DirtFish, состоящая из Дэвида Эванса, Люка Барри, Джорджа Дональдсона и Джози Риммер, составила небольшой промежуточный итог того, что происходило до сих пор.

Нижнюю строчку таблицы занимает Такамото Кацута (Toyota). В этом году за ним следуют Эдриен Формо (M-Sport), Дани Сордо (Hyundai), Тьерри Невилл (Hyundai), Эльфин Эванс (Toyota) и Отт Тянак (M-Sport), занявший пятое место.

«Его возвращение в M-Sport оказалось не таким успешным, как надеялись он сам или команда. При этом после семи этапов серии ЧМ он занимает третье место, отставая от Эванса всего на одно очко, — говорится в статье. – Этап в Монте-Карло был сложным, а Швеция оказалась мощной. Вопреки ожиданиям, Тянак победил и даже какое-то время лидировал в мировой серии – за три года в Hyundai такого не было.

Но грунтовые гонки в этом году причиняют головную боль. В Мехико была проблема с турбиной, после этого Тянак и его Puma выбыли из большой игры. Но нас ожидают эстонское и финское ралли, где возможно триумфальное возвращение эстонского гонщика».