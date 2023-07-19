«Запад игнорировал мои предупреждения о Путине». Саакашвили написал письмо в лондонскую Times

В публикации сказано, что агрессивные территориальные амбиции Путина Запад проигнорировал, хотя его об этом неоднократно предупреждали, в том числе и сам Саакашвили.

Бывший президент Грузии, у которого сейчас украинское, а не грузинское гражданство, находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию в октябре 2021 года.

В Грузии Саакашвили обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию он был заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам Саакашвили называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

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В своем письме в Times Михаил Саакашвили рассказывает, что Путин не скрывал планов по захвату чужих земель, когда они впервые встретились в Кремле в 2004 году.

«Обо всем, что он делает сейчас, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече», - написал он.