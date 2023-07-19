И Тянак в списке! Смотрите, кто из гонщиков WRC стал в этом сезоне самым богатым

Пилот Hyundai Тьерри Невилл возглавляет рейтинг, его доход в этом году остается на уровне 1,8 млн евро. За ним следует представитель Toyota Себастьен Ожье, восьмикратный чемпион мира по ралли, заработавший 1,5 млн евро. Пилот M-Sport Отть Тянак занимает третье место с 1,1 млн евро.

Далее идут Элфин Эванс (Toyota, 890 000 евро), Калле Рованперя (Toyota, 534 000), Дани Сордо (Hyundai, 490 000), Эсапекка Лаппи (Hyundai, 445 000) и Пьер-Луи Лубе (M-Sport, 334 000).

Но в статье не уточняется, является ли это базовой зарплатой гонщиков WRC в этом сезоне. Финский раллийный менеджер Тимо Йоухки сообщил, что в наше время бонусы составляют большую часть зарплаты гонщиков WRC.

«Даже чемпион мира может получать половину своего дохода в виде бонусов, если в этом сезоне он много побеждал, — отметил менеджер ралли. - Думаю, доход Себастьяна Леба в его лучшие годы составлял 10 миллионов евро в год с бонусами».