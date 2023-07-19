Время коммента ⟩ Не приходя в сознание: почему российские туристы продолжают отдыхать в смертельно опасном Крыму?

Сколько раз, общаясь со своими российскими друзьями, я поражался тому, что они не только едут тысячу километров за сутки без сна и еды, но еще и хвалятся этим друг перед другом в стиле «а я проехал еще больше и еще быстрее». Сколько я слышал историй о страшных и нелепых смертях на дороге. Кто-то пошел при плохой видимости на обгон, кто-то решил объехать пробку справа и свалился в кювет, кто-то заснул за рулем. Не говоря уже о тотальном и совершенно немыслимом превышении скорости – на десятки километров в час.

ДТП из шести машин под Севастополем. Фото: Russian Interior Ministry/Russian Interior Ministry/TASS

Моя реакция на эти истории вызывали недоумение. Вежливые люди корректно скрывали эмоции. Не очень вежливые смеялись и говорили: «Ты дурак?», после чего радостно заключали: «Ты просто эстонец». Этот, казалось бы, мирный и не очень уместный здесь пример нужен для того, чтобы констатировать повсеместность никчемного безответственного бесстрашия. Есть ли у тебя в машине дети или даже возрослые люди, за которых ты в ответе, есть ли в ней, в конце концов, ты сам, за которого ты отвечаешь перед другими, - все бессмысленно, все в топку. Хочу в Крым - и все тут. А хлопки и не напрягают, если не в меня. Ангелину жалко, но не в меня же. Ура!

Ведущую роль в распространении этого консенсуса играет государство, которое продолжает подменять реальность своими фантазиями. Ведь это именно российское государство твердит, что никакой войны нет, все это временные трудности, а в новостройках Мариуполя такие отличные квартиры. Конечно, людям желательно не давать себя обманывать, но безответственная отбитость даже благодарна за этот обман, потому что он ее нормализует. Народ не может ничего сказать о причинах своего поведения. «Так получилось». Звучит смущенное хихиканье.