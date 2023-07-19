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Фото ⟩ Полиция устанавливает личность велосипедиста, сбившего ребенка

rus.postimees.ee
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В понедельник, 17 июля, в Йыхви произошло дорожно-транспортное происшествие: велосипедист сбил ребенка на тротуаре, после чего, даже не остановившись, скрылся с места происшествия.

Около 12:52 на улице Парги в Йыхви произошло ДТП, в котором неизвестный велосипедист наехал на тротуаре на ребенка. В результате столкновения ребенок пострадал, прибывшие медики оказали ему первую помощь на месте.

Очевидцы аварии пытались остановить велосипедиста, но он умчался через поле Йыхвиского концертного зала в направлении магазина Lidl. Это был молодой человек в темной одежде, с рюкзаком и в панаме.

Полиция просит всех, кто узнает его на фото, обращаться по телефону 3372311 или писать на эл.адрес annely.roditelev@politsei.ee. Велосипедист имеет возможность и сам обратиться в полицию.

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