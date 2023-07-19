Фото ⟩ Полиция устанавливает личность велосипедиста, сбившего ребенка

Около 12:52 на улице Парги в Йыхви произошло ДТП, в котором неизвестный велосипедист наехал на тротуаре на ребенка. В результате столкновения ребенок пострадал, прибывшие медики оказали ему первую помощь на месте.

Очевидцы аварии пытались остановить велосипедиста, но он умчался через поле Йыхвиского концертного зала в направлении магазина Lidl. Это был молодой человек в темной одежде, с рюкзаком и в панаме.