В Йыхви сбивший ребенка велосипедист сам пришел в полицию

В понедельник, 17 июля, в Йыхви произошло дорожно-транспортное происшествие: велосипедист сбил ребенка на тротуаре, после чего, даже не остановившись, скрылся с места происшествия. После публикации сообщения об этом происшествии в СМИ, виновник ДТП сам связался с полицией.
17 июля около 12:52 на улице Парги в Йыхви произошло ДТП, в котором неизвестный велосипедист наехал на тротуаре на ребенка. В результате столкновения ребенок пострадал, прибывшие медики оказали ему первую помощь на месте.
Очевидцы аварии пытались остановить велосипедиста, но он умчался через поле Йыхвиского концертного зала в направлении магазина Lidl. Это был молодой человек в темной одежде, с рюкзаком и в панаме.
Полиция просила всех, кто узнает его на фото, звонить по телефону или писать на электронную почту, уточнив, что велосипедист имеет возможность и сам обратиться в полицию. По последним данным, виновник случившегося сам связался с правоохранителями.