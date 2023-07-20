ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сергей Алексашенко: «Путин сможет оккупировать Эстонию и без ядерного оружия»

О том, как упал курс российского рубля, почему не закроют транзит через Эстонию в Россию, откуда в ЕС российская нефть и стоит ли эстонцам опасаться российского ядерного оружия в Беларуси, в эксклюзивном интервью корреспонденту Rus.Postimees Денису Антонову рассказывает экономист, старший научный сотрудник Института Брукингса (The Brookings Institution), экс-зампред Центрального банка России Сергей Алексашенко.