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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сергей Алексашенко: «Путин сможет оккупировать Эстонию и без ядерного оружия»

Лучшие санкции – больше оружия Украине
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Сергей Алексашенко.
Сергей Алексашенко. Фото: Krasilnikov Stanislav/ITAR-TASS

О том, как упал курс российского рубля, почему не закроют транзит через Эстонию в Россию, откуда в ЕС российская нефть и стоит ли эстонцам опасаться российского ядерного оружия в Беларуси, в эксклюзивном интервью корреспонденту Rus.Postimees Денису Антонову рассказывает экономист, старший научный сотрудник Института Брукингса (The Brookings Institution), экс-зампред Центрального банка России Сергей Алексашенко.

По мнению Сергея Алексашенко, нынешний modus operandi Владимира Путина укладывается в формулу: от тактических успехов к стратегическим неудачам. 

- Ослабление рубля на фоне позиционной войны и относительных успехах ВСУ - это логичное развитие событий или мы свидетели влияния локальных экономических факторов?

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