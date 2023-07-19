С четверга одна из центральных улиц Таллинна будет закрыта для движения

20 июля компания AS Tallinna Vesi начнет работы по ремонту канализационного коллектора на улице Техника, чтобы предотвратить возможные затопления и просадки грунта в этом районе. Работы по реконструкции будут проводиться преимущественно бестраншейным методом (CIPP), который позволяет эффективно, экологически безопасно и с меньшим беспокойством для жителей проводить масштабные работы по прокладке трубопроводов. Услуги по отводу сточных вод в этом районе прерываться не будут. При всех ограничениях будет обеспечен доступ для оперативных служб, общественного транспорта и местных жителей, чьи дома окажутся в зоне реконструкции.