С четверга одна из центральных улиц Таллинна будет закрыта для движения

С 20.07.2023 по 24.08.2023 в связи с необходимостью ремонта канализационного коллектора будет ограничено движение транспорта на улице Техника и ее окрестностях. Общественный транспорт продолжит движение по обычному маршруту.
20 июля компания AS Tallinna Vesi начнет работы по ремонту канализационного коллектора на улице Техника, чтобы предотвратить возможные затопления и просадки грунта в этом районе. Работы по реконструкции будут проводиться преимущественно бестраншейным методом (CIPP), который позволяет эффективно, экологически безопасно и с меньшим беспокойством для жителей проводить масштабные работы по прокладке трубопроводов. Услуги по отводу сточных вод в этом районе прерываться не будут. При всех ограничениях будет обеспечен доступ для оперативных служб, общественного транспорта и местных жителей, чьи дома окажутся в зоне реконструкции.
Канализационный коллектор на улице Техника был построен в 1937 году и имеет стратегическое значение, обслуживая район с большим количеством потребителей (более 200 зданий), отводя как дождевые, так и ливневые стоки. Расход стоков в этой зоне обслуживания составляет до 2500 м3/ч.
На время проведения работ будет создана отдельная временная насосная система для обеспечения бесперебойного водоотведения в этом районе.
AS Tallinna Vesi просит водителей соблюдать временную организацию движения и, по возможности, выбирать альтернативный маршрут.