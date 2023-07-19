Самые странные происшествия на пляжах Эстонии: перелетевший через пляжное здание серфингист, гибель слона и купание крокодила

Одним июльским утром 2013 года береговая охрана заметила на пляже Штромка гидроплан, причем не в воздухе, а приземлившимся на пляже. Из беседы с пилотами самолета выяснилось, что финны прилетели в Таллинн выпить кофе. Это было очень опасное происшествие, ведь пляж предназначен в первую очередь для людей, которые пришли купаться. Приземление самолетов на пляже может привести к серьезным несчастным случаям и загрязнению воды. Этот случай - важное напоминание о том, что водители транспортных средств на земле, воде и в воздухе всегда должны соблюдать установленные требования безопасности и использовать свои транспортные средства только в разрешенном для этого месте. На общественных пляжах нельзя передвигаться на водном и прочем моторизованном транспорте, за исключением транспортных средств, водители которых выполняют служебные задания.