В этом столетии происходили разные пугающие случаи, когда жизнь людей подвергалась опасности из-за погодных условий или экзотических животных. Береговая охрана G4S приводит наиболее интересные из них.
Самые странные происшествия на пляжах Эстонии: перелетевший через пляжное здание серфингист, гибель слона и купание крокодила
Сильный ветер в Пирита
В июне 2002 года на пляже Пирита из-за очень сильного шторма возникла крайне опасная ситуация. Так, штормовой ветер перебросил одного кайтсерфингиста через пляжное здание Пирита, спортсмен получил травмы. К счастью, серфингист смог вызвать скорую помощь и его доставили в больницу на осмотр. Этот случай - напоминание о том, что погодные условия у моря могут быть переменчивыми и опасными. Посетителям пляжа и спортсменам-любителям рекомендуется следить за прогнозом погоды. В случае экстремальных погодных условий важно принять все меры предосторожности еще до выхода в море.
Экзотика на канале Анне
В июне 2012 года на канале Анне рядом с детской игровой площадкой купался крокодил. Разумеется, присутствие крокодила в водоеме, в котором его обычно не встретишь, стало для посетителей пляжа большим сюрпризом. Никто не пострадал, однако стоит отметить, что, согласно действующим законам, на пляж запрещено приводить любых животных вне зависимости от их размера и того, чем покрыта их кожа.
Неожиданный посетитель в Нарве
В июне 2013 года многие местные жители видели в Нарве на пляже Йоаору крупнейшее наземное животное - слона. Оказался он там не случайно: это был цирковой слон, которого привели на реку для выполнения трюков. Из-за того, что дрессировщик не смог правильно оценить поведение слона, веселое с виду занятие трагически завершилось смертью животного.
Необычное транспортное средство на Штромке
Одним июльским утром 2013 года береговая охрана заметила на пляже Штромка гидроплан, причем не в воздухе, а приземлившимся на пляже. Из беседы с пилотами самолета выяснилось, что финны прилетели в Таллинн выпить кофе. Это было очень опасное происшествие, ведь пляж предназначен в первую очередь для людей, которые пришли купаться. Приземление самолетов на пляже может привести к серьезным несчастным случаям и загрязнению воды. Этот случай - важное напоминание о том, что водители транспортных средств на земле, воде и в воздухе всегда должны соблюдать установленные требования безопасности и использовать свои транспортные средства только в разрешенном для этого месте. На общественных пляжах нельзя передвигаться на водном и прочем моторизованном транспорте, за исключением транспортных средств, водители которых выполняют служебные задания.
Экзотику вкусили и посетители пляжа Харку
В июле 2019 года обеспокоенная мать маленького ребенка сообщила береговой охране пляжа Харку, что в воде купают удава. Береговая охрана отреагировала на обращение, однако владельцы змеи не понимали, что они сделали неправильно, и утверждали, что не знали о запрете на посещение пляжа с домашними животными. После длительных объяснений семья все же решила уйти с пляжа со своей двухметровой змеей. Важно отметить, что следует учитывать не только правила пляжа, но и то, что люди могут бояться тех или иных животных и такая встреча может оказаться крайне неприятной.