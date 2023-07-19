Местные самоуправления вновь получат пособия на покупку контейнеров для биоотходов

По словам министра климата Кристена Михала, пособия самоуправлениям поспособствуют тому, чтобы местные органы власти смогли бы предложить всем жителям возможность отдельно собирать биоотоходы.

«Мы должны сделать отдельный сбор биоотходов максимально удобным для людей. Очень важно, чтобы мы отсортировывали такие отходы, потому что только так мы можем направить их в повторную переработку. Это помогает снизить количество попадающих на свалки биоотходов, где они выделют метан и тем самым потворствуют климатическим изменениям», - сказал министр.

В настоящее время из отдельно собранных биоотходов в Эстонии производится главным образом компост, пригодный для использования в качестве средства, улучшающего плодородие почвы. В ближайшие годы также возрастет производство биогаза, который можно использовать в качестве автомобильного топлива, для отопления домов и для производства электроэнергии.

Подать заявку на пособие можно осенью, заявки будут рассматриваться в порядке поступления. Поддержка распределяется в рамках системы торговли квотами на выбросы, и эта мера была разработана Министерством климата в сотрудничестве с Центром инвестиций в окружающую среду. Бюджет этого тура программы пособий составляет около 100 000 евро, но на один проект выделяется не более 15 000 евро. Пособия будут распределяться вплоть до исчерпания бюджета.

Помощь получат самоуправления, расположенные за пределами Харьюского уезда, в которых по состояние на 1 мая не был организован сбор биоотходов для жителей.

Субсидии не распределяются между муниципалитетами, которые уже получали субсидии на покупку контейнеров для биоотходов или компостеров в течение последних пяти лет. Всего таких самоуправлений десять: это волости Алутагузе, Антсла, Хяэдемеэсте, Канепи, Муху, Рыуге и Выру, а также города Нарва, Раквере и Силламяэ.

К моменту подачи заявления в муниципалитете уже должен действовать договор о поставке услуги организованного вывоза отходов, который также включает услуги по вывозу биоотходов. В крайнем случае план заключения такого договора должен присутствовать в реестре государственных поставок.