Может передвигаться на велосипеде: полиция разыскивает 60-летнюю женщину

Полиция просит содействия в установлении местонахождения пропавшей на Сааремаа 60-летней Алли.
Вчера вечером после 16:00 центр тревоги получил сообщение, что на Сааремаа пропала 60-летняя Алли, которую в последний раз видели дома в деревне Суур-Рахула 11 июля. После этого ее местонахождение неизвестно.
Полиция собрала у родственников и знакомых информацию, куда пропавшая могла направиться, и проверила различные адреса.
Приметы Алли: рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до половины спины. Уходя из дома, она была одета в светло-синюю ветровку. Пропавшая может передвигаться на велосипеде.
Полиция просит всех, кто видел Алли или располагает информацией о ее местонахождении, звонить в центр тревоги по телефону 112 или участковому по телефону 5568 9621.