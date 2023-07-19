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Может передвигаться на велосипеде: полиция разыскивает 60-летнюю женщину

Rus.Postimees
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Алли.
Алли. Фото: Allikas: Lääne Prefektuur/Graafika: Lennart Rikk

Полиция просит содействия в установлении местонахождения пропавшей на Сааремаа 60-летней Алли.

Вчера вечером после 16:00 центр тревоги получил сообщение, что на Сааремаа пропала 60-летняя Алли, которую в последний раз видели дома в деревне Суур-Рахула 11 июля. После этого ее местонахождение неизвестно.

Полиция собрала у родственников и знакомых информацию, куда пропавшая могла направиться, и проверила различные адреса.

Приметы Алли: рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до половины спины. Уходя из дома, она была одета в светло-синюю ветровку. Пропавшая может передвигаться на велосипеде.

Полиция просит всех, кто видел Алли или располагает информацией о ее местонахождении, звонить в центр тревоги по телефону 112 или участковому по телефону 5568 9621.

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