Может передвигаться на велосипеде: полиция разыскивает 60-летнюю женщину

Вчера вечером после 16:00 центр тревоги получил сообщение, что на Сааремаа пропала 60-летняя Алли, которую в последний раз видели дома в деревне Суур-Рахула 11 июля. После этого ее местонахождение неизвестно.

Полиция собрала у родственников и знакомых информацию, куда пропавшая могла направиться, и проверила различные адреса.

Приметы Алли: рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до половины спины. Уходя из дома, она была одета в светло-синюю ветровку. Пропавшая может передвигаться на велосипеде.