Ласнамяэ: работа круглосуточного колл-центра по благоустройству приносит результаты

«Порядок в районе является одним из моих приоритетов, и районная управа постоянно стремится к повышению качества предоставляемых услуг. Одной из проблем были длинные цепочки коммуникации, из-за которых от обращения в управу до выполнения работ проходило много времени. Наш партнер уже год предоставляет бесплатную круглосуточную услугу диспетчера, которая обеспечивает более быстрые движение информации и реакцию партнера», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что услуга диспетчера оправдала себя и ее обязательно продолжат оказывать и в следующем году.

Колл-центр начал работу 1 августа прошлого года. Полученная от жителей информация регистрируется, и сотрудники диспетчерской службы проверяют, кто отвечает за конкретную территорию. Если обращение жителя касается участка, не находящегося в ведении районной управы, то информация передается ответственной стороне. Если территория находится в ответственности управы, замечание направляется сотрудникам партнера для решения проблемы. В дополнение к обычному мониторингу сотрудники управы получают лучший обзор происходящего через электронную систему.

Всего за первый год колл-центр получил 593 телефонных звонка. Наибольшее количество – 299 звонков – было связано с уборкой дорог и тротуаров. На втором месте обращения, связанные с уборкой в целом – 170. Менее 20 вызовов поступило по вопросам покоса травы, ухода за деревьями и кустарниками, а также уборки опавшей листвы.