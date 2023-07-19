Анализ ⟩ Жизнь эстонцев резко ухудшилась. Как обстоят дела у наших соседей?

За последние два года жизнь эстонских семей явно ухудшилась. О том, какие изменения происходят в экономике наших ближайших соседей и отразится ли все это на нас, пишет главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Если посмотреть на картину в целом, то значительный рост цен и война в Украине не означают автоматического спада. Скорее, речь идет о том, как кто реагирует на ситуацию. Экономика Латвии, долгое время находившаяся в застое из-за коронакризиса, теперь получила новый толчок к развитию. В Литве экономика даже выросла после начала войны, но сейчас замедляется. Финляндию захлестнула волна банкротств предприятий, влияние которой на Эстонию, к счастью, пока минимально.
Цены
Финские потребители не столкнулись с такой инфляцией, которую ощутили и продолжают ощущать жители Эстонии. Тем не менее, жизнь в Финляндии по-прежнему примерно на треть дороже, чем в Эстонии, то есть разница уже не так велика. В Латвии и Литве рост цен был аналогичным нашему, но уровень цен в Латвии по-прежнему на 12% ниже нашего, а в Литве - на 18%. Зная это, не удивляешься, что поездки за покупками в другие страны Балтии все же совершаются.В качестве наглядного примера можно привести более или менее удачное сравнение с гамбургером «Биг Мак», который в настоящее время стоит 6,75 евро в Финляндии, 5,10 евро в Эстонии, 4,45 евро в Литве и всего 4,25 евро в Латвии при заказе в компании Wolt.
Недвижимость
Цены на недвижимость в Швеции упали почти на пятую часть. Там был больший бум цен на недвижимость, и развитие событий в последнее десятилетие было гораздо более оживленным, чем здесь. Шведский рынок жилья и кредитования также отличается от нашего: там меньше собственников жилья и более длительные кредитные договоры. На наш бизнес в области строительства и недвижимости влияет тот факт, что шведский строительный рынок находится в состоянии стагнации. Многие ожидают, что шведский рынок восстановится, но на это потребуется время. Это, в свою очередь, означает, что и некоторые из наших компаний, очевидно, будут вынуждены закрыть свои двери.
В Латвии недвижимость дешевле чем в Эстонии. В Риге гораздо больше квартир и домов на душу населения, и латыши очень болезненно переживали бум и крах недвижимости в 2005-2010 годах. В Литве недвижимость продолжает бурно развиваться, что объясняется хорошими показателями экономики в целом в прошлом году, а также тем, что в результате войны в страну перебрался ряд белорусских ИТ-компаний с высокооплачиваемыми рабочими местами.
Рынок труда
Уровень безработицы в странах ближайшего зарубежья остается стабильно низким. В каждой стране на рынок труда выходит меньше молодых людей по сравнению с теми, кто в это же время выходит на пенсию. Молодые люди часто хотят работать меньше и на других работах, чем те, кто в настоящее время покидает рынок труда. Это заставляет компании искать инновационные способы подбора персонала, а транснациональные корпорации - искать работников за границей.
Заработная плата и покупательная способность
Поскольку рост цен в Финляндии был значительно ниже, покупательная способность наших северных соседей существенно не снизилась. Рост заработной платы по сравнению с Эстонией был немного ниже в Латвии и немного выше в Литве. Покупательная способность наших южных соседей также снизилась, но не так сильно, как у нас. Средняя заработная плата в Литве ниже, чем в Эстонии, но, учитывая более низкий уровень цен в Литве, покупательная способность средней заработной платы примерно одинакова. Покупательная способность потребителей в Латвии немного опережает нашу, но догонять Финляндию придется еще долго.