Ленно Уускюла: эстонцы любят сравнивать себя с соседями, так как же у нас обстоят дела?

Если посмотреть на картину в целом, то значительный рост цен и война в Украине не означают автоматического спада. Скорее, речь идет о том, как кто реагирует на ситуацию. Экономика Латвии, долгое время находившаяся в застое из-за коронакризиса, теперь получила новый толчок к развитию. В Литве экономика даже выросла после начала войны, но сейчас замедляется. Финляндию захлестнула волна банкротств предприятий, влияние которой на Эстонию, к счастью, пока минимально.

Цены

Финские потребители не столкнулись с такой инфляцией, которую ощутили и продолжают ощущать жители Эстонии. Тем не менее, жизнь в Финляндии по-прежнему примерно на треть дороже, чем в Эстонии, то есть разница уже не так велика. В Латвии и Литве рост цен был аналогичным нашему, но уровень цен в Латвии по-прежнему на 12% ниже нашего, а в Литве - на 18%. Зная это, не удивляешься, что поездки за покупками в другие страны Балтии все же совершаются.В качестве наглядного примера можно привести более или менее удачное сравнение с гамбургером «Биг Мак», который в настоящее время стоит 6,75 евро в Финляндии, 5,10 евро в Эстонии, 4,45 евро в Литве и всего 4,25 евро в Латвии при заказе в компании Wolt.

Недвижимость