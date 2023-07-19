Более 30 мониторов, установленных на трассе «ралли Эстония», будут вести прямую трансляцию гонок

Кроме того, трансляцию прохождения спецучастков ралли можно будет посмотреть на эстонских телеканалах TV3 и TV3 Sport, а также в трансляциях WRC+ All Live. Всего за этапом Rally Estonia WRC наблюдают сотни миллионов людей по всему миру, сообщило предприятие Levira.

«Levira будет вести прямую трансляцию, следить за которой можно будет на мониторах, установленных в Тарту, Отепя и других зрительских зонах этапа «ралли Эстония». Некоторые экраны во время пауз между гонками будут перемещаться с одного места на другое, в зависимости от того, где происходят самые интересные события. В этом году экраны установлены в лесах и на подиуме ралли, а в VIP и спонсорских палатках будет вестись телетрансляция», — сообщила Кристи Курелл-Кийвер, менеджер по маркетингу и коммуникациям Levira.