По статистике 88% жителей Эстонии здороваются с соседями не реже раза в неделю

Согласно исследованию, 88% респондентов раз в неделю здоровались с соседями, а 64% – также беседовали с ними. Что же касается совместного времяпрепровождения, то треть опрошенных заинтересованы в совместном досуге, но 15% участников исследования ответили, что никакая совместная деятельность в компании соседей их не интересует.

По словам представителя Bonava Eesti Лаури Лааноя, для многих людей, находящихся в поисках жилья, очень важным критерием выбора является и среда за пределами квартиры. «Все чаще покупатели квартир сообщают, что, помимо удобного транспортного сообщения, важную роль при выборе будущего места жительства играет многосторонне развитый и безопасный район», - объяснил Лааноя.

Это же подтверждает и исследование, показавшее, что при выборе жилого района для жителей Эстонии важнейшую роль играет его безопасность, чистота и доступность. Отмечается также, что люди готовы сами прилагать усилия во имя развития благополучия родного района. Так, каждый третий респондент был бы согласен принимать участие в мероприятиях по благоустройству – что-нибудь покрасить, заняться прополкой и т. п. И, как указывалось выше, 30% респондентов выразили заинтересованность в совместном времяпрепровождении – например, они были бы не против пожарить с соседями шашлыки.