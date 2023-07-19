Аналитик: продать квартиру в доме без ремонта становится все сложнее

По мнению Вяхи, ликвидность квартиры все больше зависит от состояния и ремонта всего жилого здания. «Люди предпочитают квартиру в плохом состоянии, но в хорошем доме, а не наоборот, и для квартиры в доме без общей капитальной реновации скоро будет сложно найти покупателя», - сказал он.

«Деньги поступают из Европы и Kredex, поэтому сейчас самое время, чтобы спланировать и начать работы, потому что цены на строительство в будущем не станут ниже. Полная реновация старых многоквартирных домов — их единственное будущее, и сейчас было бы целесообразно начать собирать деньги и подавать ходатайства», - добавил Вяхи.

«Сумма субсидии зависит от дома и потенциально достижимой экономии энергии, а также от будущего энергетического класса. Дотации на старые многоквартирные дома составляют в среднем от 30% до 50%, и, если все сделать правильно - утепление, вентиляция с рекуперацией тепла, солнечные батареи - в будущем это позволит жильцам значительно экономить энергию», - сказал Вяхи.

«Полную реновацию проще всего осуществлять в панельных домах, после неt затраты на отопление снижаются на треть. В случае с историческими объектами, из-за требований Департамента охраны памятников старины, к сожалению, это дороже и сложнее, но в целом реновация всt же является неизбежной инвестицией», - сказал Вяхи.