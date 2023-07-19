Полиция задержала мужчину, подозревающегося в ограблении автозаправочной станции

Предполагается, что в ночь на 17 июля подозреваемый вошел на автозаправочную станцию на Арукюла-теэ в Тарту, подошел к сотруднику обслуживания, достал из кармана предмет, похожий на оружие, и потребовал от сотрудника открыть сейф. Он забрал из сейфа 4 950 евро и скрылся с заправки. Сотрудник АЗС не пострадал.

В ночь на 15 июля этот же человек подозревается в попытке ограбления автозаправочной станции в Аовере (Тартумаа), где он потребовал от сотрудника обслуживания открыть сейф, угрожая ему предметом, похожим на оружие. Поскольку сотрудник не знал, где находится ключ, грабитель скрылся с АЗС. В этом случае сотрудник также не пострадал. Подозреваемый в совершении обоих преступлений ранее не судимый 23-летний мужчина был задержан.

По словам Индрека Лаанисто, руководителя Тартуской следственной группы Лыунаской префектуры, полиция немедленно приступила к сбору доказательств для установления личности подозревающегося и его местонахождения. «Мы искали информацию об этом человеке по всем возможным каналам, и благодаря собранным сведениям нам удалось вчера задержать его в Пыльтсамаа. Подозреваемый был известен полиции по предыдущим кражам и мошенничествам. При задержании мужчина не оказал сопротивления. Урок, который следует извлечь из этого случая, заключается в том, что всегда следует звонить по номеру 112 и вызывать полицию при первой же возможности, чтобы подозреваемый был задержан как можно быстрее», - сказал Лаанисто.

По словам Лауры Йыгисоо, прокурора Лыунаской окружной прокуратуры, прокуратура будет просить суд разрешение на арест подозревающегося. «В рамках уголовного дела мы собираем доказательства, чтобы установить мотив поведения этого человека, а также другие важные обстоятельства. Однако есть основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый может продолжить совершать преступления, поскольку он подозревается в совершении двух тяжких преступлений за короткий промежуток времени. Его поведение на данный момент позволяет предположить, что, находясь на свободе, он также может начать уклоняться от уголовного преследования. Поэтому мы просим суд разрешить взять подозреваемого под стражу», - сказала Йыгисоо.

Она добавила, что в сложившейся практике полиции рано или поздно удается поймать подозреваемых в подобных грабежах. «Суд может назначить до 15 лет лишения свободы за ограбление с угрозой применения оружия или совершенного повторно, так что однозначно грабеж не окупается. В случае вынесения обвинительного приговора преступник лишится как имущества, полученного преступным путем, так и свободы», - сказала прокурор.