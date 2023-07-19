Совершивший гонку жизни Вингегор: думал, что мой компьютер сломался

Вингегор никогда раньше не выигрывал гонку с раздельного старта на профессиональном уровне, но вчера он опередил всех своих конкурентов. Спортсмен преодолел 22,4 км за 32 минуты 36 секунд. Тадей Погачар, занявший второе место, проиграл ему 1.38, но опередил Ваута ван Аэрта (Джамбо-Висма), занявшего третье место (1.13).

«Это был один из моих лучших дней в жизни, - сказал Вингегор. – Было настолько хорошо, что в какой-то момент я засомневался в своем компьютере, уж слишком высокие числа он показывал. Но я очень долго к этому готовился, так что усилия себя оправдали».

Датчанин даже опубликовал данные, которые показались ему неожиданно высокими.

«Это было на ровной местности. Я сдерживал скорость, хотел ехать примерно на 360 ваттах, но в итоге между двумя подъемами я ехал на 380 ваттах», — отметил он.