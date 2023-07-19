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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Африка останется без зерна, Крым - без боеприпасов и воды

Postimees
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Карта Крыма в здании аэропорта Симферополя.
Карта Крыма в здании аэропорта Симферополя. Фото: Sergei Malgakov / Zuma Press
  • Россия пытается нагнетать напряженность с помощью зернового соглашения, но безуспешно
  • Повреждение Керченского моста стало ловушкой для туристов, которых Путин заманил в Крым
  • Если Украине удастся изолировать Крым, это будет большим шагом к победе в войне

Чего именно Россия пытается добиться, отменив Черноморское зерновое соглашение? Это одно из средств, с помощью которого можно нагнетать напряженность и показать: мы оказываем давление на мир. 

Несомненно, угроза хлебной блокады вызывает трепет во всем мире, особенно в странах, зависящих от экспорта зерна через Черное море. Но было бы довольно удивительно, если бы Россия не попыталась нагнетать напряженность с помощью зернового соглашения.

Год назад, когда едва высохли чернила на зерновом соглашении, подписанном в Стамбуле, Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту, включая инфраструктуру, необходимую для перевозки зерна.

Аналогичная атака на Одесский порт повторилась и сейчас. Год назад эта пощечина стала посредником в сделке между генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В настоящее время Россия требует улучшения условий для экспорта удобрений и продуктов питания. Другими словами, по сути, она пытается договориться о наложенных на нее санкциях.

Но России становится все труднее добиться того, чтобы ее поняли. И ее внешние, и внутренние сообщения хромают.

Президент Украины Владимир Зеленский уверенно подтвердил, что готов следовать соглашению вместе с Турцией и ООН даже без России, и оперативно выступил с отдельным обращением к африканским странам, которые больше всего пострадают, если соглашение рухнет. Однако, если это произойдет, в проигрыше окажется и Китай, который тут же отреагировал готовностью спасти соглашение.

Если отказ от зернового соглашения должен был стать сигналом для внутренней российской аудитории о том, что у них все еще есть порох в пороховницах, то он был немедленно сведен на нет гораздо более сильным сигналом о Крымском мосту. В понедельник движение автомобилей по нему было остановлено.

Хотя Украина не спешила прямо подтверждать свое участие в технически блестяще организованной атаке беспилотников, необходимо подчеркнуть, что это вполне легитимная цель.

Этот мост является незаконным сооружением, соединяющим оккупированную территорию с Краснодарским краем России, и нет никаких причин, по которым Украина не должна атаковать его.

Президент России Владимир Путин солгал, когда поспешил сказать, что мост не имеет никакого значения для снабжения российских войск. Остается только пожелать украинцам успеха, ведь настоящая заваруха разразится, когда будет подбита и железнодорожная ветка моста.

Тем временем, однако, мы наблюдаем крах еще одного московского нарратива. А именно, Крым до недавнего времени рекламировался как безопасное туристическое направление.

Людей цинично заманивают отдыхать в потенциальной зоне военных действий. Доверчивые нашлись - только теперь они понимают, что вернуться уже не так-то просто.

Также напоминаем, что после взрыва Каховской плотины ухудшилось водоснабжение Крыма, страдающего от хронической нехватки питьевой воды.

Можно сказать, что Россия всегда обманывала и продолжает обманывать своих граждан, но теперь тысячи семей знают, что Крым небезопасен, как небезопасен и обратный путь через оккупированные украинские территории.

Если Украине удастся изолировать Крым, это будет большим шагом к победе в войне. И это то, чего мы ждем!

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