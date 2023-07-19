КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Африка останется без зерна, Крым - без боеприпасов и воды

Несомненно, угроза хлебной блокады вызывает трепет во всем мире, особенно в странах, зависящих от экспорта зерна через Черное море. Но было бы довольно удивительно, если бы Россия не попыталась нагнетать напряженность с помощью зернового соглашения.

Год назад, когда едва высохли чернила на зерновом соглашении, подписанном в Стамбуле, Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту, включая инфраструктуру, необходимую для перевозки зерна.

Аналогичная атака на Одесский порт повторилась и сейчас. Год назад эта пощечина стала посредником в сделке между генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В настоящее время Россия требует улучшения условий для экспорта удобрений и продуктов питания. Другими словами, по сути, она пытается договориться о наложенных на нее санкциях.

Но России становится все труднее добиться того, чтобы ее поняли. И ее внешние, и внутренние сообщения хромают.

Президент Украины Владимир Зеленский уверенно подтвердил, что готов следовать соглашению вместе с Турцией и ООН даже без России, и оперативно выступил с отдельным обращением к африканским странам, которые больше всего пострадают, если соглашение рухнет. Однако, если это произойдет, в проигрыше окажется и Китай, который тут же отреагировал готовностью спасти соглашение.