КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Эстонское крыло центристов пошло в атаку на русское, будущее партии под вопросом

В части последней она явно будет готова прийти к общим взглядам с нынешними коалиционными силами, и если такое произойдет, к «лагерю Кылварта» возникнут вопросы уже со стороны его собственных избирателей, для которых ценность политиков русского крыла центристов как раз и состояла долгие годы в том, что они выделяли «защиту интересов русскоязычных» едва ли не в свой главный приоритет.

Если бы русский вопрос не ставился во главу угла предвыборной полемики между противоборствующими лагерями, довольно легко было бы предположить, что избрание председателем партии Кийка (особенно такое, что было бы достигнуто с небольшим перевесом) вовсе не означало бы неизбежную потерю Кылвартом своего влияния в партии; вполне можно допустить, что хотя бы ради сохранения отдаваемых за политиков «русского крыла» голосов ему никто не стал бы мешать продолжать столь же властолюбиво управлять Таллинном.

Однако теперь Яанус Карилайд (который говорит, конечно же, не только от самого себя) зазвучал так, что уже гораздо проще представить, что в случае победы Танеля Кийка положение в партии «лагеря Кылварта» станет максимально некомфортным.

Кылварта легче представить во главе новой партии, чем Кийка