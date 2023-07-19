Полемика, ведущаяся между кандидатами в председатели Центристской партии Танелем Кийком и Михаилом Кылвартом, остается относительно спокойной, зато очень заметны старания предельно обострить внутрипартийную борьбу вице-председателя центристов Яануса Карилайда. Журналист Павел Соболев считает, что Карилайд согласует свои действия с Кийком и с нынешнем председателем партии Юри Ратасом, и это означает, что «лагерь Ратаса/Кийка», по сути, пошел ва-банк.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Эстонское крыло центристов пошло в атаку на русское, будущее партии под вопросом
Наступление предельной ясности в вопросе о том, что предстоящей осенью на съезде Центристской партии борьба за пост ее председателя пойдет между Танелем Кийком и Михаилом Кылвартом, вызвало у многих экспертов соблазн сервировать это противостояние как соревнование между эстонским и русским крылом в рядах центристов.
Представители как «лагеря Ратаса/Кийка», так и «лагеря Кылварта» на первых порах отказывались признавать, что именно «национальный вопрос» является той линией разграничения, место по одну из сторон от которой занимают сейчас партийцы, но на этой неделе как раз от эстонского крыла поступил довольно красноречивый сигнал, что сражение между Кылвартом и Кийком все-таки будет преподноситься как выбор между превращением политической силы в «русскую партию» и сохранением ее в качестве эстонской.
Очень прозрачный шаг в этом направлении сделал вице-председатель центристов Яанус Карилайд, направивший в суд чести партии письмо, в котором подверг сторонников Кылварта суровой критике, обвинив мэра Таллинна и его ближний круг однопартийцев в том, что они вовсе не выражают интересы русскоязычных людей, а занимаются их изоляцией от реальности.
Поводом для этого письма послужило обращение в суд чести со стороны молодых центристов Исмаила Мирзоева и Александра Айро, касавшееся как раз Яануса Карилайда, вызвавшего у молодых соратников по партии неудовольствие в связи - среди прочего - с использованием термина «русское крыло» и некоторыми комментариями, которые Карилайд дал по поводу требования «лагеря Кылварта» не принимать пожертвование от бизнесмена Парвела Пруунсильда.
Карилайд напоминает, что про русское крыло первым заговорил не он
Карилайд в своем письме указал, что вообще-то впервые определение «русское крыло» прозвучало из уст Яны Тоом, которая с его помощью в свое время пыталась обратить внимание на то, что при важных голосованиях в правлении партии голоса часто распределяются именно по этническому признаку. Карилайд вновь использовал в своем письме этот термин, заявив, что значительная часть русскоязычных людей хочет отдавать своих детей в эстонские школы, но русское крыло центристов долгое время выступало против перехода на обучение на эстонском языке.
Пока в критическом ключе на письмо Карилайда ответили только те же самые Мирзоев и Айро, но можно не сомневаться, что его не сможет оставить без внимания и сам Михаил Кылварт. Даже если в его планы не входило строить свою кампанию на теме специфических интересов русскоязычных избирателей центристов, ход Карилайда (его можно смело назвать ходом «лагеря Ратаса/Кийка») вынуждает его к этому, потому что получается так, что именно близкие к нынешнему председателю партии люди первыми успели определить и навязать самые важные пункты повестки предвыборной борьбы.
Очень заметно, что Карилайд высказывается сейчас даже смелее, чем недавно высказывались Ратас и Кийк. Карилайд в своем письме подчеркнул, что с началом агрессии России против Украины понимание необходимости единой эстонской школы должно было бы прийти ко всем, а также дал понять, что снесение советских памятников в Эстонии должно было произойти намного раньше, - в общем, в этом письме Карилайд скорее похож на политика от нынешней правящей коалиции, чем на центриста.
Однако довольно странно было бы думать, что такие замечания были написаны на эмоциях. Совершенно очевидно, что Карилайд принимает участие в кампании Танеля Кийка, так что тем самым соответствующий лагерь показывает, каким он хочет видеть будущее партии, и от какого будущего, напротив, он хочет партию уберечь.
Весной досрочных выборов председателя партии добивался как раз «лагерь Кылварта», но «лагерю Ратаса» удалось - с большим трудом - помешать этим планам, летом же с инициативой внеочередного съезда вышел как раз сам Ратас, что можно было воспринимать как четкий сигнал о возникновении в рядах центристов новой ситуации, в которой позиции сторонников действующего председателя стали сильнее. По всей вероятности, такое ощущение у «лагеря Ратаса» сохраняется и сейчас, и поэтому его представители сочли нынешний момент подходящим для того, чтобы еще сильнее - и с привлечением самой деликатной темы - обострить внутрипартийный конфликт.
Победа Кийка сделает центристов похожими на нынешние коалиционные партии
Кажется, «лагерь Ратаса/Кийка» посылает сейчас сигнал не только более-менее стабильному электорату центристов, но и всему эстонскому обществу; он касается того, каким будет место центристов на политическом ландшафте Эстонии в том случае, если Юри Ратасу удастся передать бразды партийного правления его соратнику. Очевидно, что партия тогда сделает шаги от давшего ей название «центра» в сторону либерализма, а не консерватизма, и будет спорить с нынешними правящими партиями, условно говоря, о налогах, но не о национальной политике.
В части последней она явно будет готова прийти к общим взглядам с нынешними коалиционными силами, и если такое произойдет, к «лагерю Кылварта» возникнут вопросы уже со стороны его собственных избирателей, для которых ценность политиков русского крыла центристов как раз и состояла долгие годы в том, что они выделяли «защиту интересов русскоязычных» едва ли не в свой главный приоритет.
Если бы русский вопрос не ставился во главу угла предвыборной полемики между противоборствующими лагерями, довольно легко было бы предположить, что избрание председателем партии Кийка (особенно такое, что было бы достигнуто с небольшим перевесом) вовсе не означало бы неизбежную потерю Кылвартом своего влияния в партии; вполне можно допустить, что хотя бы ради сохранения отдаваемых за политиков «русского крыла» голосов ему никто не стал бы мешать продолжать столь же властолюбиво управлять Таллинном.
Однако теперь Яанус Карилайд (который говорит, конечно же, не только от самого себя) зазвучал так, что уже гораздо проще представить, что в случае победы Танеля Кийка положение в партии «лагеря Кылварта» станет максимально некомфортным.
Кылварта легче представить во главе новой партии, чем Кийка
В такой ситуации у нынешнего таллиннского мэра вполне могут появиться очень серьезные намерения по созданию собственной партии. Только время сможет показать, стал бы отток в эту организацию настолько массовым, чтобы в полном смысле можно было бы сказать, что случился настоящий партийный раскол и партия разделилась пусть не на две половины, но на два больших куска. Однако не следует недооценивать вероятность такого распада и в случае победы на съезде Михаила Кылварта. «Лагерь Ратаса/Кийка» в определенной степени играет ва-банк и провоцирует и для себя довольно крупные риски: если Кылварт выиграет выборы именно на волне противостояния по межэтническому признаку, очень неловко будет остаться в партии уже тем, кто эту волну, что называется, и разогнал.
При таком развитии событий тоже легко воображается появление на месте нынешней Центристской партии не одной большой и одной маленькой организации, а двух довольно близких друг к другу по размерам. В то же время в случае победы Михаила Кылварта у его поверженных оппонентов наверняка сохранятся возможности влиться в другие крупные эстонские партии, причем на довольно высокие в их иерархиях ступени.
Для политиков же из русского крыла Центристской партии в случае поражения «лагеря Кылварта» такой возможности практически не возникнет. Поэтому если у Михаила Кылварта сейчас очевидно видны перспективы стать как лидером центристов, так и какой-то новой партии, то у Танеля Кийка - или у Яануса Карилайда - никаких амбиций создавать новую партию под себя может - даже в качестве запасного аэродрома - и не иметься.