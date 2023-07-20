Разочарованная клиентка Bolt Food: спасибо курьеру – на меня повесили какую-то неуплату

«Недавно обнаружила у себя отрицательный баланс в приложении Bolt Food. Последний заказ – шашлык – на сумму 17,69 евро был совершен в мае. Оплата происходила наличными. Однако, как оказалось, курьер сделал пометку, что я заплатила 8,80 евро, то есть погасила только половину счета. На мои претензии в Bolt Food заявили, что в случае с наличными клиент может оплатить половину счета, а неоплаченная часть уйдет в приложении в отрицательный баланс и будет снята со следующим заказом. Но мои вопросы, как я могла воспользоваться способом оплаты, который нигде не указан, ответили, что поскольку это было в мае, разбираться не будут», – рассказала она.