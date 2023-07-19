Рейтинг ⟩ Страна с самым сильным паспортом в мире находится в Азии: Эстония едва попала в первую десятку

Паспортный индекс Henley измеряет глобальную свободу путешествий, принимая во внимание, в какое количество стран тот или иной паспорт позволяет получить безвизовый доступ или выдать визу по прибытии. Япония возглавляла рейтинг в течение пяти лет, но теперь опустилась на третье место, уступив место Германии, Италии, Испании и новому лидеру - Сингапуру, граждане которого могут без виз посещать 192 из 227 стран.