В течение долгих пяти лет Япония удерживала титул страны с самым сильным паспортом, но теперь ситуация изменилась.
Рейтинг ⟩ Страна с самым сильным паспортом в мире находится в Азии: Эстония едва попала в первую десятку
Паспортный индекс Henley измеряет глобальную свободу путешествий, принимая во внимание, в какое количество стран тот или иной паспорт позволяет получить безвизовый доступ или выдать визу по прибытии. Япония возглавляла рейтинг в течение пяти лет, но теперь опустилась на третье место, уступив место Германии, Италии, Испании и новому лидеру - Сингапуру, граждане которого могут без виз посещать 192 из 227 стран.
В конце первой десятки находится Эстония, которая отстает и от Латвии, и от Литвы. Первая десятка выглядит следующим образом:
- 192 страны: Сингапур
- 190 стран: Германия, Италия, Испания
- 189 стран: Швеция, Финляндия, Австрия, Франция, Люксембург, Япония, Южная Корея
- 188 стран: Ирландия, Нидерланды, Дания, Великобритания
- 187 стран: Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и Португалия
- 186 стран: Польша, Венгрия и Австралия
- 185 стран: Канада и Греция
- 184 страны: Литва и США
- 183 страны: Латвия, Словения и Словакия
- 182 страны: Эстония и Исландия
В конце списка находятся Афганистан (27 стран), Ирак (29 стран) и Сирия (30 стран).