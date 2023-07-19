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Рейтинг ⟩ Страна с самым сильным паспортом в мире находится в Азии: Эстония едва попала в первую десятку

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В течение долгих пяти лет Япония удерживала титул страны с самым сильным паспортом, но теперь ситуация изменилась.

Паспортный индекс Henley измеряет глобальную свободу путешествий, принимая во внимание, в какое количество стран тот или иной паспорт позволяет получить безвизовый доступ или выдать визу по прибытии. Япония возглавляла рейтинг в течение пяти лет, но теперь опустилась на третье место, уступив место Германии, Италии, Испании и новому лидеру - Сингапуру, граждане которого могут без виз посещать 192 из 227 стран.

В конце первой десятки находится Эстония, которая отстает и от Латвии, и от Литвы. Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. 192 страны: Сингапур
  2. 190 стран: Германия, Италия, Испания
  3. 189 стран: Швеция, Финляндия, Австрия, Франция, Люксембург, Япония, Южная Корея
  4. 188 стран: Ирландия, Нидерланды, Дания, Великобритания
  5. 187 стран: Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и Португалия
  6. 186 стран: Польша, Венгрия и Австралия
  7. 185 стран: Канада и Греция
  8. 184 страны: Литва и США
  9. 183 страны: Латвия, Словения и Словакия
  10. 182 страны: Эстония и Исландия

В конце списка находятся Афганистан (27 стран), Ирак (29 стран) и Сирия (30 стран).

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