МНЕНИЕ ⟩ Подразделения ЧВК «Вагнер» фактически прекратили свое существование

Эту информацию президент ЮАР представил Верховному суду своей страны, когда тот изучал возможность предоставления неприкосновенности главе российского государства на время проведения саммита. Соответствующий запрос был отправлен в мае и не был публичным. К настоящему времени ситуация не изменилась ни в одну из сторон, и тут стоит повторить неоднкоратно сказанное ранее: Путин не может покинуть Россию в нынешней политической ситуации.

Колонны ЧВК «Вагнер»

Колонны ЧВК «Вагнер» продолжали продвигаться в Беларусь. Общее количество перемещенных боевиков и другого личного состава оценивается чуть больше чем в 2000 человек (это примерная оценка, а не информация из точных источников). Они не завозили на территорию Беларуси значительных вооружений. Можно предположить, что большинство из вагнеровцев уже подписали контракты с различными российскими силовыми структурами. Не исключено, что некоторые из них могут усилить Росгвардию, за счет персональных рейтингов доверия к ним самого Путина.

К настоящему моменту первый этап ликвидации последствий мятежа Пригожина, по оценкам высшей российской власти, завершился. Некоторые старшие офицеры были изолированы или понижены в должности. Части группы «Вагнер» рассредоточены, централизованная система управления ликвидирована. Подразделения фактически прекратили свое существование. Но на этом этом процесс стабилизации внутриполитической ситуации для Путина не заканчивается. Бойцы ЧВК «Вагнера» еще не до конца интегрированы в новые структуры, и группа, передислоцированная в Беларусь, тоже сейчас каким-то образом рассредотачивается.