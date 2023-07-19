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МНЕНИЕ ⟩ Подразделения ЧВК «Вагнер» фактически прекратили свое существование

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Erik Prozes
  • В Кремле считают, что первый этап ликвидации последствий мятежа Пригожина завершился
  • Некоторые старшие офицеры были изолированы или понижены в должности
  • Подразделения ЧВК «Вагнер» рассредоточены, централизованная система управления ликвидирована

Все-таки до сих пор остается неясным, каким оказалось окончательное соглашение между Пригожиным, его ближайшими соратниками и высшим руководством России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

По утверждению пресс-секретаря администрации Путина Дмитрия Пескова, вчера рано утром с помощью иранских беспилотников и крылатых ракет были обстреляны порты Одессы и Николаева, что было сделано в отместку за разрушение Крымского моста. Однако для задуманного акта возмездия эта атака дала скромные результаты.

В прошлом Россия в качестве акций возмездия наносила удары по нескольким городам, включая Киев, с применением сотен дронов и ракет. Атаки же на порты были по-прежнему связаны с кампанией России по выходу из соглашения об экспорте зерна. Вероятно, в этот раз из-за нехватки ракет было решено объявить такую атаку акцией мести, как своего рода резервный вариант. Такое ее обоснование немного легче преподнести и тем, кого не устраивает прекращение экспорта зерна из Украины.

Сегодня ночью Россия повторила комбинированную атаку беспилотниками и ракетами на порт Одессы. Россия также использовала ракеты Х-22, которые системы Украины ПВО пока не могут эффективно сбивать. До сих пор информации о попаданиях в районе Одессы не поступало. Киев также подвергся атаке иранских беспилотников этой ночью, но все взлетевшие беспилотники в районе столицы были сбиты силами ПВО. Также были отмечены и отдельные атаки в других регионах Украины.

ЮАР

Вчера в ЮАР было опубликовано утверждение, приписываемое президенту страны Сирилу Рамафосе, согласно которому российские представители намекнули, что воспримут как объявление войны ситуацию, в которой Владимир Пурин, приехавший в ЮАР на саммит БРИКС, будет арестован.

Эту информацию президент ЮАР представил Верховному суду своей страны, когда тот изучал возможность предоставления неприкосновенности главе российского государства на время проведения саммита. Соответствующий запрос был отправлен в мае и не был публичным. К настоящему времени ситуация не изменилась ни в одну из сторон, и тут стоит повторить неоднкоратно сказанное ранее: Путин не может покинуть Россию в нынешней политической ситуации.

Колонны ЧВК «Вагнер»

Колонны ЧВК «Вагнер» продолжали продвигаться в Беларусь. Общее количество перемещенных боевиков и другого личного состава оценивается чуть больше чем в 2000 человек (это примерная оценка, а не информация из точных источников). Они не завозили на территорию Беларуси значительных вооружений. Можно предположить, что большинство из вагнеровцев уже подписали контракты с различными российскими силовыми структурами. Не исключено, что некоторые из них могут усилить Росгвардию, за счет персональных рейтингов доверия к ним самого Путина.

К настоящему моменту первый этап ликвидации последствий мятежа Пригожина, по оценкам высшей российской власти, завершился. Некоторые старшие офицеры были изолированы или понижены в должности. Части группы «Вагнер» рассредоточены, централизованная система управления ликвидирована. Подразделения фактически прекратили свое существование. Но на этом этом процесс стабилизации внутриполитической ситуации для Путина не заканчивается. Бойцы ЧВК «Вагнера» еще не до конца интегрированы в новые структуры, и группа, передислоцированная в Беларусь, тоже сейчас каким-то образом рассредотачивается.

Неясно, как выглядит окончательное соглашение между Пригожиным, его ближайшими соратниками и высшей властью России. Трудно поверить, что вагнеровцы просто останутся на месте. Процесс восстановления контроля над зарубежными операциями, проводимыми через ЧВК «Вагнер», также продолжается. Безусловно, в армии продолжатся кадровые изменения, как и, возможно, в других силовых структурах.

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