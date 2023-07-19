ТАБЛИЦА С ПРИМЕРАМИ ⟩ Смотрите, сколько придется платить после утверждения нового автоналога

Министерство финансов направило на круг согласования законопроект, на основании которого будет введен налог на транспортные средства для большого числа автомобилей Эстонии.
Согласно этому плану, налог на транспортные средства вступит в силу с 1 июля следующего года. Первый платеж ежегодного налога должен быть произведен в августе 2024 года, то есть за полгода.
Налог будет зависеть от транспортного средства, и если у лица или предприятия есть несколько транспортных средств, налоги должны быть уплачены за каждое из них. Налог платит владелец транспортного средства или тот, кто взял транспортное средство в лизинг.
Налог охватит все легковые автомобили M1, M1G и микроавтобусы категорий N1 и N1G массой до 3500 кг, а также транспортные средства L3e-L7e - мотоциклы, мопеды и т.д.
|Широкая модель налога (в евро)
|Узкая модель налога (в евро)
|Модели автомобилей
|Регистрационный налог
|Ежегодный налог
|Регистрационный налог
|Ежегодный налог
|рыночная стоимость без налога
|Количество выбросов CO2 g/km
|возрастной %
Audi 80 103kW, xg, 1.3t (1992)
|300
|30
|300
|30
|500
|0%
Audi A4 D 118kW, 204g, 1.485t (2008)
|600
|50
|606
|61
|3000
|204
|10%
Skoda Eniaq 80 70kW, 0g, 2t (новая)
|790
|160
|300
|30
|50000
|0
|100%
Tesla Model Y 153kW, 0g, 1,9t (новая)
|820
|245
|300
|30
|54000
|0
|100%
Skoda Octavia D 85kW, 120g, 1,5t (новая)
|900
|160
|729
|73
|32000
|120
|100%
Skoda Octavia D 85kW, 125g, 1,5t (2017)
|900
|145
|788
|43
|14000
|125
|91%
Skoda Fabia B 81kW, 126g, 1,2t (новая)
|950
|148
|858
|86
|22000
|126
|100%
Porsche Taycan 4S Elekter, 140kW, 2,4t (новая)
|1000
|240
|300
|30
|115000
|0
|100%
Toyota RAV4 B Hübriid 131kW, 131g, 1.7t (новая)
|1300
|214
|974
|97
|40000
|131
|100%
VW Passat 130kW, 188g, 1,73t (2013)
|1670
|130
|1674
|92
|9000
|188
|55%
Toyota RAV4 B 129kW, 163g 1,7t (новая)
|2000
|206
|1883
|188
|33000
|163
|100%
Subaru Forester 110kW, 182g, 1.6t (2016)
|2100
|160
|2155
|119
|14000
|182
|82%
Porsche 911 CARRERA, 272kW, 208g, 1.6t (новая)
|3500
|350
|3420
|342
|123000
|208
|100%
Audi Q7 D Hübriid, 210kW, 213g, 2,5t (новая)
|4200
|317
|3495
|350
|80000
|213
|100%
Toyota Land Cruiser 150S 150kW, 256g, 2,4t (новая)
|6100
|250
|4140
|414
|70000
|256
|100%
Источник: Министерство финансов
«Сегодня Эстония - одна из немногих стран, где нет налога на автомобили. В то же время количество транспортных средств на наших дорогах постоянно растет. Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду - как вредным для здоровья загрязненным воздухом, так и пробками в городах. Мы должны изменить эту тенденцию, чтобы обеспечить более чистую и экономичную среду обитания. И одним из инструментов, помогающих нам в этом, является налоговая политика», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв, по словам которого более масштабная цель - сократить использование автомобилей, особенно в городах, и перейти к более чистому автопарку.
«Каждое транспортное средство оказывает воздействие на окружающую среду, поэтому налог будет применяться ко всем транспортным средствам. Мы не снизим воздействие на окружающую среду только акцизной политикой, нужен отдельный налог», - подчеркнул министр.
«Мы прекрасно понимаем, что в разных регионах Эстонии автомобиль необходим, и не все владельцы старых автомобилей могут позволить себе покупку более экономичных автомобилей. Уверяю их, что мы учли это при разработке налога», - сказал министр финансов, отметив, что возраст транспортного средства уменьшает размер налога.
Министр добавил, что противовесом налогу на покупку новых автомобилей является стремление склонить покупателей в сторону более компактных и менее загрязняющих окружающую среду автомобилей. В связи с этим налог был разделен на два вида - регистрационный и ежегодный.
Регистрационный налог направлен, прежде всего, на то, чтобы сдерживать покупку автомобилей и отдавать предпочтение более экономичным. Ежегодный налог взимается с владельцев автомобилей, чтобы мотивировать людей пересмотреть размер и мощность своего автопарка и, по возможности, сделать выбор в пользу более экологичного и менее дорогостоящего автомобиля. «Мы также надеемся решить проблему металлолома, валяющегося за городом и на парковках жилых домов. Мы хотели бы прийти к такой модели налогообложения, которая стимулировала бы людей собирать и правильно утилизировать свой металлолом», - сказал министр.
В законопроекте предлагается две возможные модели расчета налога. Первая основана на глобальном и локальном воздействии транспортного средства на окружающую среду (во время производства, эксплуатации, утилизации), вторая - более узкая, ориентированная только на выбросы CO2 в процессе эксплуатации автомобиля.
Окончательные принципы расчета налога будут уточнены Министерством финансов на основе полученной обратной связи, их планируют опубликовать осенью и принять закон до конца года.