ТАБЛИЦА С ПРИМЕРАМИ ⟩ Смотрите, сколько придется платить после утверждения нового автоналога

Источник: Министерство финансов

«Сегодня Эстония - одна из немногих стран, где нет налога на автомобили. В то же время количество транспортных средств на наших дорогах постоянно растет. Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду - как вредным для здоровья загрязненным воздухом, так и пробками в городах. Мы должны изменить эту тенденцию, чтобы обеспечить более чистую и экономичную среду обитания. И одним из инструментов, помогающих нам в этом, является налоговая политика», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв, по словам которого более масштабная цель - сократить использование автомобилей, особенно в городах, и перейти к более чистому автопарку.

«Каждое транспортное средство оказывает воздействие на окружающую среду, поэтому налог будет применяться ко всем транспортным средствам. Мы не снизим воздействие на окружающую среду только акцизной политикой, нужен отдельный налог», - подчеркнул министр.

«Мы прекрасно понимаем, что в разных регионах Эстонии автомобиль необходим, и не все владельцы старых автомобилей могут позволить себе покупку более экономичных автомобилей. Уверяю их, что мы учли это при разработке налога», - сказал министр финансов, отметив, что возраст транспортного средства уменьшает размер налога.